Gustavo Méndez contó en Mujeres Argentinas cuánto salió hacer por capítulo el documental que se estaba grabando del juicio por la muerte de Diego Maradona por el que la jueza Julieta Makintach terminó renunciando.

“500 mil dólares por episodio, son 6,3 millones de dólares. Cuando un documental se vende a una plataforma, hay casas productoras en cada país, por eso está en diferentes idiomas, y quien compra este formato pasa a ser socio de la plataforma”, informó el periodista.

El documental del juicio de la muerte de Diego Maradona (Foto: captura de TN).

Entonces, el comunicador dio más detalles de la polémica por el filme ‘Justicia Divina’: “lo que se estima en una primera instancia, dependiendo cómo le vaya, estamos hablando de una rentabilidad de 20 millones de dólares".

ASÍ FUE LA RENUNCIA DE LA JUEZA MAKINTACH AL JUICIO POR LA MUERTE DE DIEGO MARADONA

La jueza Julieta Makintach que protagonizó un escándalo por participar de las grabaciones de un documental del juicio por la muerte de Diego Maradonarenunció. Así lo informaron enTodo Noticiaseste miércoles por la tarde luego de que pasaran el trailer en la sala del tribunal N°3 de San Isidro.

“‘Justicia Divina’ se llama el documental que tanto negaba la jueza Makintach y que se acaba de conocer, motivo por el cual pidieron que quede afuera del caso por la muerte de Maradona", dijo Sergio Farella en el aire.

La jueza Julieta Makintach (Foto: AP).

Entonces, el periodista sumó: “Santi Martella me está contando que Makintach dijo: ‘no van a creer nada de lo que les diga, no conocía este material, no vi ese guión, no lo hice, la última vez que di una entrevista fue el día antes de entrar, quiero que se sepa la verdad, lo lamento en el alma‘”.

“La última información que nos cuenta Martella es queMakintach está aceptando la recusación, es decir que se va del juicio oral y público por la muerte de Diego Maradona, ya es un hecho”, dijo al final Farella sobre la polémica.

