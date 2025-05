El juicio por la muerte de Diego Armando Maradona quedó en un limbo este martes, luego de que el Tribunal Oral en lo Criminal (TOC) N° 3 de San Isidro resolviera pasar a un cuarto intermedio hasta el 27 de mayo, y Gianinna Maradona expresó su mezcla de bronca y desconcierto.

“Espero que el juicio pueda seguir adelante su curso, que sea todo con la mayor transparencia posible”, afirmó la hija menor de Claudia Villafañe con tono de hartazgo, y a la espera de la resolución que tomará la Justicia.

En referencia al supuesto videodocumental que estaría haciendo la jueza Julieta Makintach, y que podría ser causante de la nulidad de todo lo actuado, afirmó: “Hasta que no se sepa bien no puedo opinar. (...) Yo sé que Fernando Burlando va a hacer lo mejor. Ahora, en mi opinión como hija, espero que no se suspenda el juicio y que pueda seguir adelante para que podamos llegar a la verdad lo más rápido posible”.

“Hasta ahora hizo muy bien su trabajo. Yo me sentí muy cómoda declarando con los tres magistrados”, afirmó Gianinna en contradicción con las defensas de Leopoldo Luque y Agustina Cosachov, quienes pidieron recusar Makintach.

Julieta Makintach, tercera de izquierda a derecha, jueza de la causa Maradona. (Foto: TN)

La pausa en el juicio fue planteada por el fiscal Patricio Ferrari: “Nos parece prudente el aplazamiento del juicio por un plazo de 10 días para resolver sobre un tema, insistimos, que aparece trayendo aparejada gravedad institucional”.

CÓMO SIGUE EL JUICIO POR MARADONA TRAS LA SUSPENSIÓN

Para Fernando Burlando, el abogado de Dalma y Gianinna Maradona fue categórico al afirmar que la suspensión “fue una medida prudente”.

Fernando Burlando aclaró cómo sigue el juicio por la muerte de Diego Maradona tras la suspensión.

Con la misma vehemencia enfatizó: “Acá no hay posibilidad de declarar nulidad”.

Cómo seguiría el juicio por la muerte de Diego Maradona tras la suspensión.

Entonces aclaró que “si uno de los vocales no está más hay que ver la posibilidad de un nuevo juez con el que todos estemos de acuerdo y ver desde qué acto procesal arrancamos”.