Este domingo, se conoció el detrás de escena de la serie que prepara HBO sobre Harry Potter y apareció un dato revelador.

Es que entre las imágenes difundidas, en la habitación del mago se aprecia una figurita absolutamente inesperada.

Se trata de la imagen de Diego Maradona, en una figurita del álbum mundialista de Italia 1990, en la previa de esa cita.

Se supo: Harry Potter es fanático de Diego Maradona y salieron a la luz las pruebas | Créditos: Captura HBO

HARRY POTTER, FANÁTICO DE MARADONA

La figura pegada en la pared del mago generó fuerte revuelo, pero también dudas: ¿fue intencional?

Se supo: Harry Potter es fanático de Diego Maradona y salieron a la luz las pruebas | Créditos: Panini

Además, Harry Potter es inglés y nació en 1980; en 1986, Maradona destrozó los sueños mundialistas de los británicos y resulta extraño que el mago sea fanático de él, aunque podría interpretarse como un signo de rebeldía.