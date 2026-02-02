La Justicia penal dictó una prohibición total de innovar y contratar sobre cualquier negocio vinculado a la marca Maradona, en lo que significa una dura derrota de Matías Morla en su disputa con los hijos de Diego.

La medida, de alcance internacional, recae sobre el abogado y exapoderado del 10, las hermanas del exfutbolista, Rita y Claudia Maradona, y el resto de los procesados en la causa por defraudación y administración fraudulenta.

La decisión fue tomada por el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 43, en el expediente CCC 11155/2021, y responde a un pedido de los abogados de Jana Maradona, una de las hijas y querellantes en la investigación.

Matías Morla con dos de las hermanas de Diego Maradona. (Foto: matiasmorlaok)

Qué implica la prohibición sobre la marca Maradona

El fallo ordenó al Instituto Nacional de la Propiedad Intelectual (INPI) aplicar la prohibición de innovar y contratar sobre todas las marcas relacionadas con el nombre, los seudónimos y la imagen de Diego Maradona registradas a nombre de Sattvica S.A., tanto en la Argentina como en el exterior.

Verónica Ojeda, Jana, Dalma y Gianinna Maradona con Fernando Burlando. (RS Fotos)

La medida no anula otras marcas que puedan estar registradas por terceros, pero sí obliga a los involucrados a abstenerse de realizar cualquier acto, contrato, negociación, acuerdo, promoción, trámite registral o cobro de dinero vinculado a esas marcas, en cualquier país del mundo.

El INPI y la OMPI, notificados por la Justicia

El juzgado dispuso que el INPI comunique la medida a la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual (OMPI), para que la cautelar quede registrada a nivel internacional según los convenios vigentes.

Además, la resolución ordenó notificar a otros juzgados intervinientes y a las partes mediante cédula electrónica, enviando copias del fallo de la Cámara y del decreto correspondiente.

Dalma y Gianinna Maradona. (RS Fotos)

Quiénes están procesados y cómo fue la maniobra societaria

En la causa, Matías Morla, Víctor Stinfale Pomargo y Ricardo Garmendia están procesados como coautores de defraudación y administración fraudulenta. Por su parte, Rita y Claudia Maradona están imputadas como partícipes necesarias del mismo delito.

Morla presidió Sattvica S.A. hasta septiembre de 2022. En febrero de 2021, la Justicia ya lo había intimado a transferir el manejo de los derechos de imagen de Diego Armando Maradona a sus herederos. Stinfale fue director suplente y renunció poco después de la salida de Morla, en un contexto en el que las empresas pasaron a manos de las hermanas del exfutbolista.

Qué resolvió la Cámara y qué pedidos rechazó

La Sala IV de la Cámara hizo lugar a la prohibición de innovar y contratar solicitada por las querellas, pero rechazó otras medidas pedidas, como la prohibición de salida del país y la retención de pasaportes de Matías Morla, Rita Mabel y Claudia Nora Maradona.