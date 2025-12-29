La Justicia confirmó este lunes el procesamiento y embargo de Matías Morla, exabogado y apoderado de Diego Armando Maradona, y a dos hermanas del Diez, en la causa que investiga la presunta apropiación y explotación indebida de las marcas y derechos comerciales del ídolo.

La medida también alcanzó a su cuñado, Maximiliano Pomargo; al exadministrador Sergio Alejandro Garmendia y a la escribana Sandra Iampolsky.

Las dos hermanas de Maradona son Claudia Nora y Rita Mabel.

Las reacciones de Dalma y Gianinna Maradona

“Para mí, es una felicidad absoluta. Hace cinco años que estamos con esto y estamos muy felices de terminar el año con esta resolución”, dijo Dalma Maradona al programa A la Tarde (América TV).

Dalma Maradona habló con Karina Mazzocco. Captura: A la tarde / América TV

“Cuando una persona fallece, todo pasa directamente a sus hijos, salvo que haya dejado algo escrito. No hay nada firmado, como quieren hacer creer”, añadió Dalma. Y disparó: “El abogado de mi papá, al tener su firma en ese momento, se pasó a él mismo la marca”.

“No queremos que se use el apellido para cualquier cosa que les dé plata a ellos, con algo que no represente a mi papá. A nosotras nos duele tener a nuestras tías del otro lado, no nos da lo mismo. Mi papá no se merecía tener a su familia dividida”.

El mensaje de Gianinna Maradona en su Instagram.

Por su parte, Gianinna Maradona eligió compartir una foto en Instagram (ella y Dalma en brazos de su papá) y un mensaje: “Todo llega… Seguí dándonos esta fuerza, aunque estemos lejos. Gracias papá, la rompiste!”.

Así procesaron a Matías Morla y a las hermanas de Maradona

Matías Morla en una entrevista para Puro Show en marzo de 2025. Foto: Captura (eltrece)

La Sala 7 de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional dispuso un embargo preventivo de dos mil millones de pesos sobre los acusados.

El procesamiento original se dictó en septiembre, pero Morla y el resto de los involucrados apelaron la decisión.

Finalmente, los jueces Juan Esteban Cicciaro, Rodolfo Pociello Argerich y Ricardo Matías Pinto rechazaron los recursos y confirmaron la medida.

Quiénes son los otros procesados

Matías Morla con dos de las hermanas de Diego Maradona. (Foto: matiasmorlaok)

Maximiliano Pomargo, cuñado de Morla, también quedó procesado. Su nombre aparece ligado a los últimos días de Maradona: compartía el día a día con él en la casa de Tigre y estuvo presente el 25 de noviembre de 2020, cuando murió el exfutbolista.

Por su parte, Sergio Alejandro Garmendia, exadministrador designado, es señalado como parte del esquema de control sobre los contratos y derechos comerciales del Diez.

La trama involucra además a Rita Mabel Maradona y Claudia Nora Maradona, dos de las hermanas del astro.



