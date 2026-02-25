Felipe y Marta Fort pasaron por el stream de Martín Cirio y protagonizaron varios momentos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales.

En medio de la charla distendida, Felipe sorprendió con una consulta inesperada que dejó completamente descolocado a La Faraona.

La pregunta íntima de Felipe Fort sobre Diego Maradona que descolocó a Martín Cirio

“Te voy a hacer una pregunta random que se me acaba de ocurrir: si Maradona hubiese estado vivo, ¿te lo hubieses garchado?”, lanzó el hijo de Ricardo Fort, generando risas y asombro en el estudio.

Sorprendido, Cirio retrucó: “¿A Maradona?”. “Sí”, reafirmó Felipe, sin vueltas.

Lejos de esquivar el tema, La Faraona respondió con su estilo directo y picante: “Sí, sí. La dentadura postiza me la bajaba un poco, pero sacando eso, sí, seguro. Además, tenía una pinta de más sucio… eso me re calienta. Pero nunca me lo planteé”.

Todavía impactado por la pregunta, agregó entre risas: “Nunca me preguntaron eso”.

Para cerrar el momento, Marta Fort metió un comentario filoso: “Te veo más emparejado con él que con mi papá”.

El intercambio no tardó en replicarse en redes, donde los usuarios destacaron la espontaneidad del trío y la desfachatez con la que abordaron el tema.

