En la antesala del Mundial 2026, el cine se prepara para revivir uno de los encuentros más emblemáticos en la historia del fútbol. En mayo llega a las salas El Partido, un documental que reconstruye el legendario cruce entre Argentina e Inglaterra en el Mundial de México 1986, escenario de dos de los goles más recordados de todos los tiempos.

Diego Maradona haciendo "La mano de Dios" a Inglaterra en México ´86 (Foto: captura La TV Pública)

Con una duración de 91 minutos —igual que aquel partido inolvidable—, el largometraje propone una experiencia inmersiva que va más allá de lo deportivo. Por primera vez, reúne a jugadores de ambos equipos para reconstruir no solo lo ocurrido en la cancha, sino también el contexto histórico que rodeó ese enfrentamiento, atravesado por tensiones políticas y recuerdos aún latentes.

Fotograma de El Partido (Foto: gentileza Disney)

La película combina testimonios de sus protagonistas con material de archivo inédito que incluye voces de entrenadores, árbitros, hinchas, músicos y figuras políticas. El resultado es un relato que logra capturar, al mismo tiempo, la belleza del juego y el trasfondo de una rivalidad marcada por la historia. El documental está basado en el libro El Partido, del periodista Andrés Burgo.

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Dirigida por Juan Cabral y Santiago Franco, la producción reúne dos miradas complementarias. Cabral, reconocido a nivel global por su trabajo en publicidad —con premios internacionales, en Cannes—, también viene de destacarse en el cine con Risa y la cabina del viento, protagonizada por Cazzu y Diego Peretti, que se estrena el 16 de abril de 2026 tras consagrarse en el Festival Internacional de Cine de Mar del Plata.

Fotograma de El Partido (Foto: gentileza Disney)

Por su parte, Franco, egresado de la Universidad del Cine (FUC), cuenta con una trayectoria en cortometrajes premiados en festivales como Shanghái y BAFICI, además de una sólida carrera en comerciales y videoclips en América Latina y Europa.

Fotograma de El Partido (Foto: gentileza Disney)

La producción está a cargo de Flora Fernández Marengo, nominada al Oscar y ganadora de un Emmy, con una extensa trayectoria en la industria audiovisual. A lo largo de sus 91 minutos, El Partido reúne figuras clave de aquel encuentro histórico como Gary Lineker, John Barnes, Jorge Burruchaga, Jorge Valdano, Julio Olarticoechea, Oscar Ruggeri, Peter Shilton y Ricardo Giusti, entre otros.

Fotograma de El Partido (Foto: gentileza Disney)

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