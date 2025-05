Dalma Maradona salió en vivo en LAM y tuvo un fuerte cruce con Yanina Latorre, molesta por las opiniones de Yanina Latorre sobre Diego Maradona y sobre ella, a quien acusó de defender lo indefendible.

¿El contexto? La panelista y conductora se metió en la polémica que desató Gonzalo Valenzuela, quien criticó duro al Diez y repudió el famoso gol que le hizo a Inglaterra con la mano.

“Yo me pregunto: ¿cómo le explico a mi hijo argentino que las reglas del juego hay que respetarlas? Si es que el ídolo máximo mete un gol con la mano y le ponen ¿la mano de Dios’”, dijo el actor chileno en el stream Quizá no sea nada (Porcel TV). Además de definir a la sociedad argentina como “tramposa” y como un “cáncer”.

En ese marco, Yanina dijo que “Maradona le parece un personaje nefasto” y Dalma le respondió molesta en Bondi.

Lejos de llegar a un acuerdo, Dalma le pidió a Ángel de Brito salir al aire para aclarar los tantos con Yanina, pero terminaron confrontando y sin llegar a un buen puerto.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

POR QUÉ DALMA MARADONA Y YANINA LATORRE SE CRUZARON EN VIVO

Dalma Maradona: -No me arrepiento de nada de lo que dije. Lo sostengo. Ella hizo un descargo en la radio y no sé si me escuchó a mí porque nunca le dije que era cornuda.

Yanina Latorre: -Pero lo repetiste tres veces recién en el descargo y me dijiste mala persona. Yo con vos nunca me metí, no dije nada malo ni bueno de vos.

Dalma: -Yo prefiero que, si tenés algún problema conmigo que digas algo mío, no de mi papá.

Yanina: -El problema lo tenés vos cuando yo opino de tu papá. Realmente, no tengo ningún problema. Por ahí, chicas como vos, están más acostumbradas a los obsecuentes. Como sos la hija de Maradona, seguramente, la gente te chupa las medias. A mí me parecés un amor, buena madre, buena hija, tu mamá me parece un cien. Así y todo, yo sigo pensando lo que pienso de tu papá porque yo soy tan honesta que puedo pensarlo y decirlo por más de que me caigas bien.

Dalma: -Yo no estoy juzgando lo que a vos te puede parecer mi papá. Nunca voy a poder cambiar lo que vos o cualquier persona piense de él...

Yanina: -Yo hablo de cosas públicas porque yo no estoy revelando nada.

Dalma: -A lo que yo voy es que debe ser una fiaca que te quieran tirar un carpetazo.

Yanina: -Lo de tu papá no es un carpetazo y que vos me tildes de cornuda, o no, es una pelotudez. Yo de vos no opiné.

Dalma: -Cada vez que vos tenés que hablar algo mío decís “porque el papá de ella”...

Yanina: -No, jamás, jamás, jamás.

Dalma: -¿Me estás jodiendo?

Yanina: -Ayer nombré a tu papá porque estaba hablando de lo que dijo Gonzalo Valenzuela, que me pareció una exageración y expliqué le tema, como me lo explicó mi marido, futbolísticamente. No te lo tiré a vos por la cabeza. Por ahí vos lo sentís así y te puede llegar a entender como hija. Dalma, nunca hablo mal de vos...

Dalma: -Capaz entendí mal. Pero te muestran algo de lo que hablé yo, y decís “se queda callada por algunas cosas”. Estás hablando de mí, no de mi papá.

Yanina: -Porque siempre te escucho opinar de los demás y nunca opinaste de las cosas de tu padre.

Dalma: -Podés decir lo que quieras, pero vos estás hablando de mí, no de mi papá...

Yanina: -La mía es una opinión...

Dalma: -No es la primera vez.

