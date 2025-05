En un día feriado, Yanina Latorre convenció a su esposo Diego de visitar el estudio de SQP (América) y allí el comentarista deportivo quedó a disposición de los panelistas, que lo acribillaron con casi las mismas preguntas que le hicieron hace unos días.

Sin embargo, en esta ocasión uno de ellos le preguntó si harían un reality como el de Los Tinelli, y las respuestas de la pareja, con muchas diferencias entre ambos, dio pie a una sugerencia para que hagan un Only Fans y Yanina aseguró que habría material para subir.

“Él me ha filmado. No te hagas el pelot…”, explotó Yanina cuando su marido dijo que no es de hacer esas cosas. “Me filmaste y me sacaste fotos, pero después las borramos. Porque nuestros hijos agarran nuestros teléfonos”, reveló la conductora.

“Filmación no. Filmación no”, repetía Diego, avergonzado, al tiempo que confesaba que las imágenes que tomó eran “fotos de ella cambiándose”. “Él se iba de viaje y me sacó fotos para llevarte. Se hizo el copado. Me encanta eso”, confesó Yanina.

“Está Lola viendo”, le dijo Yanina a Diego para ponerlo nervioso y lo logró: “Lola, no es verdad”, aseguró el comentarista. Cuando le preguntaron su tomaba “foto sexys o desnuda a Yanina”, Latorre se puso colorado.

“No lo recuerdo. Lo que no recuerdo no es verdad”, insistió, al tiempo que su esposa confesaba: “No nos mandamos fotos, yo no le mando fotos, nada”. “Yo soy de otra era. No sé si les pasa a las mujeres de mi edad, pero yo me saco una foto en bolas, y me río de mí”, confesó Yanina Latorre.

