No es la primera vez que Nancy Pazos cuenta en TV o en radio que no usa bombacha, pero esta vez su declaración íntima hizo que Yanina Latorre recuerde un asqueroso accidente escatológico que tuvo su colega, cuando compartían panel en LAM.

“Yo no uso bombacha”, dijo Nancy en su programa radial.

Foto: captura de pantalla de América, Sálvese quien pueda.

Mirando el compacto de noticias del día en Sálvese quien pueda, Yanina acotó: “¡Qué asco! Me la imagino toda chorreada. Una vez salió chorreada. Parame ahí el tape, después lo terminamos”.

Foto: captura de pantalla de América, Sálvese quien pueda.

YANINA LATORRE CONTÓ UNA ASQUEROSA ANÉCDOTA DE NANCY PAZOS

Yanina Latorre: -Una vez en LAM, yo mala como poca, ella estaba sentada ahí, dos horas, con toda la luz y vestida, te transpira todo. Porque digamos la verdad, la concha transpira como a vos los huevos. Y un día estaba con un vestido blanco, todo apretado y se fue caminando con todo chorreado atrás. Tengo la foto, pero habría que buscarla porque fue como hace diez años.

Fede Popgold: -¿Ella se dio cuenta?

Yanina Latorre: -No, nunca, pero yo lo guardé porque esas cosas sirven siempre para algo.

Ximena Capristo: -¿Ella estaba descompuesta?

Yanina Latorre: -No, no, eran fluidos. No usa bombacha.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.