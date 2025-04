A casi un mes y medio de que Morena Rial recuperara la libertad, tras ser imputada por robo, la filtración de escandalosos chats y audios, en la que planearía graves delitos con una banda, terminó de enfurecer a la hija de Jorge Rial.

Morena no solo arremetió contra Ángel de Brito y Pepe Ochoa por visibilizar el comprometedor contenido, también le dedicó letales historias en Instagram a Yanina Latorre, descalificándola como persona y como profesional.

Además de meterse con su marido, Diego Latorre, y con su hija Lola, quien días atrás tuvo un problema con la policía al darle positivo un test de alcoholemia.

En ese belicoso marco, Yanina miró a cámara en LAM, defenestró a Morena y le dio las condolencias a Jorge Rial por la hija que tiene.

EL TREMENDO DESCARGO DE YANINA LATORRE CONTRA MORENA RIAL Y SU “PESAME” A JORGE

“Sinceramente, yo no le puedo responder a una infradotada. Yo con chorras no me mezclo. Mi hija no se mama en todos lados y, de última, hablalo con ella que es grande. Tiene 24 años”.

“Yo prefiero salir, chupar vino y mamarme y no andar como vos delinquiendo, robándole a la gente, y estar metida en una horda de mierda. Estar imputada en la Justicia”.

“Si querés, dale a mi hija, que no te nombró. No te conoce. Salís a robar con un bebé, Morena Rial. Le robaste a tu papá en Colombia. Sos una pobre chica, cerrá el orto, Morena, si es que podés. Sos patética”.

“Nunca creí decir esto, lo compadezco a Jorge Rial. Ser el padre de este monstruo debe ser la peor desgracia que te toque en la vida. Jorge, mis sinceras condolencias”.

“¿Qué tengo que ver yo con los audios? ¿Qué tiene que ver Lola? Igual, entiendo que te metas con mi hija porque una mina que abandona a un hijo en Córdoba y sale a afanar con un bebé recién nacido, no califica como persona".

“Seguí metiéndote con mi hija, con mi marido, conmigo. Somos gente de bien”.

“Y, realmente, nunca creí decir esto, lo compadezco a Jorge Rial. Ser el padre de este monstruo debe ser la peor desgracia que te toque en la vida. Jorge, mis sinceras condolencias, querido”.

