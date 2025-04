Casi al mismo tiempo que Yuyito González había comunicado su separación de Javier Milei explotó el rumor de que Mariana Brey sería la nueva mujer que buscaría seducir el presidente, y la periodista salió a cruzar fuerte a Nancy Pazos por deslizar esa versión.

“Es absurdo. La pregunta ya me parece absurda, es insólito, es mentiroso, es obsceno. Es todo lo que está mal”, repudió la panelista de A la Barbarossa.

Y cuando Walter Leiva de Puro Show le preguntó por la procedencia de la información, Brey sentenció: “No tengo ni idea. O puedo suponerlo, pero la realidad es que... La pregunta ya está como fuera de lugar”.

Y si bien no la mencionó, fue lapidaria con Pazos: “Lamento estar en una sociedad tan machista. Y sobre todo que ese machismo venga muchas veces de mujeres, muy mediocres”.

QUÉ DIJO MARIANA BREY SOBRE NANCY PAZOS

Una vez que el cronista blanqueó que habría sido Nancy Pazos la que lanzó el rumor de affaire con Javier Milei, Mariana manifestó: “Yo no tengo enfrentamiento con nadie, lo aclaro todo el tiempo, porque lo único que sé hacer es trabajar”.

“Entiendo que para ciertas mentes mediocres es algo muy difícil de entender, porque solamente lo pueden entender aquellos que de verdad se han esforzado en su trabajo, se han puesto mucha pasión y dedicación en lo que hacen. Y eso es lo que me pasa a mí“, continiuó.

Ahí desarrolló su argumento: “Tenés un vínculo o una relación netamente periodística con un presidente, con un vocero , con un artista, etc..., Porque nosotros nos dedicamos a esto, vivimos de esto, y estamos todo el tiempo trabajando en esto”.

“No le pasa esto a los hombres, nos pasa a las mujeres. Y muchas veces viene de mujeres muy mediocres”, insistió.

Al final, Mariana Brey descartó demandar a Nancy Pazos: “No pierdo tiempo en eso porque tengo una vida espectacular. No es que estoy enojada, para nada. Tampoco me parece que sea algo para tomarlo a la gracia. Porque no podemos naturalizar”.