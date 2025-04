Yanina Latorre mantenía una buena relación con Wanda Nara cuando recibía, sin cuestionamientos, todos los datos que la mediática le enviaba desde Europa sobre su pelea con la China Suárez, pero en los últimos años la relación se quebró.

Cansada de las supuestas mentiras que le diría la mediática para manipularla, según sus palabras, Yanina comenzó a cuestionar su accionar y se encolumnó detrás de las abogadas de Mauro Icardi, a cuenta de que una de ellas, Elba Marcovecchio, es también su representante.

Esto generó que Wanda la bloquee de sus redes sociales y comience a filtrar información a través de De Brito directamente, pero este miércoles Yanina se dio por vencida y al grito de “¡No tengo dignidad!” pidió una tregua.

Este miércoles en SQP, Yanina Latorre reveló que le envió cinco audios a Wanda Nara por su posteo sobre los perros en los supermercados, y reconoció que “no tiene dignidad”. Pero de pronto la conductora reconoció que se perdió el posteo de Instagram de la mediática.

“¿Qué pasa en la puerta del supermercado? ¿Qué hizo? ¡Me tiene bloqueda y me pierdo…! ¡Esperá!”, dijo Yanina mientras aprestaba su celular. “Wanda, no tengo dignidad. Me estoy prostituyendo por vos al aire”, anunció en su mensaje a la mediática.

“En este momento a mis compañeros me van a pasar todas las historias que le pediste a no sé quién de los perros. Te estoy haciendo un homenaje en vivo. La pu… madre, Wanda, contestáme aunque sea un emoticón. ¡Wanda, desbloqueame de Instagram! ¡No tengo dignidad!”, exclamó Yanina.

¿Le contestará la mediática?

