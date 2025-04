Luego de estar en boca de todos los medios por sus conflictos judiciales con Mauro Icardi, su reciente separación de Elián “L-Gante” Valenzuela y los candidatos que se le adjudican, Wanda Nara recurrió a las redes y sorprendió con un pedido especial para Javier Milei.

“Este es un pedido para nuestro presidente, no sé si lo va a ver o alguien se lo pueda hacer llegar. Queremos ver de implementar, no sé si es a él al que nos tenemos que dirigir, que los perritos puedan entrar a los supermercados”, comenzó diciendo Wanda en un video que publicó en Instagram Stories donde se la ve junto a su hija mayor.

“Estamos muy mal acostumbradas de otros países donde vivimos y me encantaría adoptar las cosas buenas de otros lugares, que se puede ir con los perros a donde quieras. Fran no quiere entrar al supermercado porque tiene que dejar a Cookie atada”, agregó.

Foto: Captura de Instagram Stories (@wanda_nara)

Y cerró, firme con su postura: “Y bueno, nada, los dueños de los perros tendrían que ser responsables, venir con toallitas, esa sería la idea de mi plan. Que vengan con las toallitas para limpiar si el perro hacia algo y las bolsitas. Pero bueno, nos quedamos acá con Cookie, afuera del supermercado. Nos dejaron afuera, y por suerte vinimos con alguien que nos está ayudando a hacer las compras”.

Wanda Nara: “Este es un pedido para nuestro presidente, no sé si lo va a ver o alguien se lo pueda hacer llegar. Queremos ver de implementar, no sé si es a él al que nos tenemos que dirigir, que los perritos puedan entrar a los supermercados”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

WANDA NARA HABLÓ POR PRIMERA VEZ DE SU SEPARACIÓN DE L-GANTE

A poco de que Elián “L-Gante” Valenzuela hiciera público en sus redes que se separó de Wanda Nara, la empresaria rompió el silencio y ahondó en algunos detalles sobre esta ruptura que sorprendió a sus seguidores.

“Con Elián hablamos el fin de semana y tomé una decisión. A veces gusta o a veces no gusta, pero yo soy una persona que no abandona, que siempre está y siempre acompaña”, comenzó diciendo Wanda en una nota que dio a LAM.

“De hecho, hablé con su médico y me ocupé. No me gusta decir lo que hago por los demás, pero siento que soy una persona que siempre está y, a pesar de que hoy el vínculo capaz cambie de título, el aspecto y la responsabilidad emocional o el cariño, va a seguir”, agregó, luego de que se conociera que el artista está con unos temas con su salud. Y cerró: “Lo sigo cuidando porque soy una persona que no corta en ese sentido. Ayudo y sigo ayudando”.