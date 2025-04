A poco de ponerle punto final a su noviazgo con Elián “L-Gante” Valenzuela, Wanda Nara aseguró que desea estar sola mucho tiempo. Sin embargo, ante la consulta sobre si volvería a darle una oportunidad al amor a Mauro Icardi, la empresaria dio que hablar con su respuesta.

Así fue el ida y vuelta del cronista de LAM, Santiago Riva Roy, y Wanda Nara en la nota que se vio al aire:

Santiago: -Volver con Mauro es una puerta cerrada, ¿no?

Wanda: -Sí, sí.

S: -Decís ‘no vuelvo nunca más’.

W: -No, nunca más, nunca se sabe. Mirá, el papá de Mauro, Juan, estuvo creo que 17 años con una mujer y después volvió con su primera mujer. Entonces, nunca se sabe en la vida. Nunca hay que decir nunca. A mí me costó mucho tomar esta decisión y me trajo muchas consecuencias que sabía que iban a pasar. Hoy, la verdad que yo estoy muy feliz, mis hijos están bien, están estables y están muy contentos viviendo en el país.

Foto: Captura (América)

QUIÉNES HARÍAN DE MAURO ICARDI Y MAXI LÓPEZ EN LA SERIE SOBRE LA VIDA DE WANDA NARA

A pocas semanas de que Wanda Nara haya recurrido a las redes sociales para anunciar que tendrá su propia serie, en Intrusos revelaron que Benjamín Rojas y Facundo Arana ya habrían sido convocados para ponerse en la piel de Mauro Icardi y Maxi López.

“¿Saben a quiénes llamaron para la ficción? A Benjamín Rojas para hacer de Icardi. Y para hacer de maxi López, llamaron a Facundo Arana”, reveló Marcela Tauro en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por América.

“Hay algo que ya les puedo contar y es que firmé contrato para hacer algo que ustedes hace un montón quieren y me pedían. Se viene Wanda Nara, la serie, por Netflix”, había anunciado Wanda en un posteo que subió a Instagram.

Foto: Instagram (@rojas_benja)

“Empezamos en mayo a grabar y no quería dejar de contarles porque me pone muy feliz. Es mucho trabajo, pero bueno, lo logré. Es una de mis plataformas favoritas”, cerró, dando detalles de su próximo desafío donde la podrá disfrutar el público.