Al aire de Bondi Live, Santiago Riva Roy compartió una primicia con respecto a la vida privada de Wanda Nara, quien blanqueó hace pocas horas su separación de L-Gante y contó que ella lo dejó.

Ahora, el equipo del streaming debatió sobre un nuevo romance de la empresaria, que se había mantenido oculto hasta el momento y habría tenido lugar en el verano, hace algunos meses.

CÓMO FUE EL ROMANCE DE WANDA NARA CON UN CANTANTE DE 28 AÑOS MIENTRAS IBA Y VENÍA CON L-GANTE

- Wanda Nara tuvo un romance con Agustín Bernasconi.

- ¿Qué? ¿El pendejito?

- Sí.

- ¿El cantante?

- Yo también dije... ¡Ay, me muero!

- ¿Qué? ¡Qué bien que comés, hija de...! Los dos, los dos.

- Y esta persona, traición de primera línea, me dice... “No me mandes al frente porque... Pero yo vi los mensajes”.. Esta persona me dice “yo vi los mensajes de Wanda con él”.

- ¿Agustín no estaba de novio?

- No, chicos, nos metimos en un quilombo.

- No, hace rato que está separado él.

- No, es verdad, es verdad.

- Me parece que sí. Estaba separado.

LAS FOTOS DE AGUSTÍN BERNASCONI, EL SUPUESTO AFFAIRE DE WANDA NARA Y CANTANTE DE MYA

Foto: @agusbernasconi07

Foto: @agusbernasconi07

Foto: @agusbernasconi07

Foto: @agusbernasconi07