Yanina Latorre recibió un mensaje de audio de parte de Nancy Pazos en pleno aire de LAM y ella aprovechó para invitarla a ser entrevistada en su nuevo programa , Sálvese Quién Pueda.

“Yanina soy Nancy Pazos, igual no hace falta que te diga quién soy porque conocés mi voz. Te extraño bonita, te quiero ver acá en la puerta ahora que sos una estrella que conducís la tele”, le dijo la panelista.

Entonces, Yanina le contestó: “Yo nunca le hice una nota, ¿por qué iría a la puerta si soy una estrella? Sería un notón, que Telefé me la preste. Nancy Pazos entendió que soy una estrella”.

Yanina Latorre en LAM (Foto: captura de América).

“En el fondo le gusto, le gusté siempre, sabía que había algo bueno. Creo que la odia tanto a Mariana Brey que ahora me ama a mí. Me encantaría que venga a mi programa Nancy, me divirte, la podría traer para analizar a Yuyito (González)”, cerró.

CÓMO EL FUE IDA Y VUELTA DE YANINA LATORRE CON LAUTY GRAM

Luego de revelar en Sálvese Quién Pueda que Lauty Gram le tira onda por redes sociales, Yanina Latorre contó en su programa de América cómo fue el ida y vuelta que tuvieron por el chat privado de Instagram.

“Me escribió ‘espero que no te tomes a mal lo que te dije’, esto de que dijo que le calentaba, y yo le tiré fueguitos. Y él me dijo ‘Es verdad, me gustás’. Después Lola llegó a casa y me dijo ‘mamá me das un cringe’”, confesó la panelista entre risas.

