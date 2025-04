Fiel a su estilo, Yanina Latorre reaccionó sin filtro a los dichos de Agustín Rodríguez, el abogado de China Suárez, que en Los profesionales de siempre, el programa de Florencia de la Ve, contó que le hicieron una denuncia por “hostigamiento”.

“Al abogado gusta más la cámara que el dulce de leche. Me pone loca este tipo. Punto uno, rey, los periodistas no solo informan, también opinan. ¿Sabés lo que es hostigamiento? ¡Lo que están haciendo ustedes conmigo!”, expresó en su ciclo, Sálvense quien pueda.

Yanina Latorre arremetió contra Flor de la Ve. Foto: IG | flordelave

“Están obsesionados con meterme un juicio. Todo el mundo habló de Eugenia, pero el juicio es solo conmigo porque sabés que levanto el precio o que la gente me cree y soy formadora de opinión. No puedo inventar o decir que ella es tratantante o abusadora, pero sí puedo decir que es mala madre si no me gusta después de ver su comportamiento”, aclaró, sin filtro.

YANINA LATORRE ARREMETIÓ CONTRA FLORENCIA DE LA VE

Yanina Latorre en su descargo también apuntó contra Florencia de la Ve y su programa, Los profesionales de siempre.

“Al programa de Flor de la Ve le pido que me manden unos mangos, porque desde que arrancaron todos los días tienen a alguien que va a hablar de mí”.

