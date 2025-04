Yanina Latorre contó en Sálvese Quién Pueda que Lauty Gram, ex de la China Suárez, le tira onda y reveló cómo fue su ida y vuelta en Instagram. El tema empezó cuando Fede Popgold le comentó: “Vos sabés que Lauty Gram dijo que le calentás mucho”.

“Sí. Me escribió. No me gusta, tiene 21 años. Me manda fueguitos. ¡Estoy en ‘Mejores amigos’ en Instagram! ¡Soy la abuela!" , expresó por su parte la conductora, quien entonces explicó: “Un día él estaba en el streaming de Lizardo y Lola y empezó a decir que gustaba de mí" .

“Yo dije ‘a este pendejo le gusta el quilombo’. Pero me empezó a seguir, le abro el Instagram y me dijo ‘yo te escribía y vos nunca me dabas bola’. Pero yo tengo muy bien puesta la edad y tiene 21 años. Yo igual lo empecé a seguir, por las dudas”, remarcó la panelista.

CÓMO EL FUE IDA Y VUELTA DE YANINA LATORRE CON LAUTY GRAM

Luego de revelar que Lauty Gram le tira onda por redes sociales, Yanina Latorre contó en su programa de América cómo fue el ida y vuelta que tuvieron por el chat privado de Instagram.

“Me escribió ‘espero que no te tomes a mal lo que te dije’, esto de que dijo que le calentaba, y yo le tiré fueguitos. Y él me dijo ‘Es verdad, me gustás’. Después Lola llegó a casa y me dijo ‘mamá me das un cringe’”, confesó la panelista entre risas.

