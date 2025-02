Luego de la romántica despedida que tuvo con Lauty Gram en la tribuna de Gran Hermano antes de ingresar al reality de Telefe, Lucía “Luchi” Jazmín Patrone fue a nominar por primera vez y recordó a su pareja en vivo.

“Bueno, un saludo ahí para mi mamá, mi papá, mi hermana, mi hermano, Rofe, mi tío”, comenzó diciendo la flamante participante antes de ingresar al confesionario a dar sus votos.

“Un saludo enorme. Y obviamente para mi amor, Lauty”, agregó, haciendo el gesto de un corazón con sus manos a cámara. Y cerró, muy enamorada: “Te extraño con todo mi corazón. Te quiero con toda mi alma”.

El beso de despedida que Lucía le dio a Lauty Gram antes de entrar a "Gran Hermano". (Foto: Captura Telefe)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LAUTY GRAM REVELÓ QUE SU ROMANCE CON LA CHINA SUÁREZ TUVO UN ESCANDALOSO FINAL

Luego de que su relación con Eugenia “la China” Suárez no prosperara, Lauty Gram rompió el silencio, se sinceró sobre los sentimientos que tuvo por la actriz y cantante, y reveló el escandaloso motivo por el que se terminó la historia de amor.

“Yo creo que con la China fue algo como efímero que pasó y la verdad que, si me pongo a pensar muy por adentro, simplemente fue, no sé cómo decirlo, como un suceso. Yo no sentí tampoco nada tan fuerte, fue algo más casual. Fue algo que pasó, algo que quería experimentar, vivir y también conocer. Fue algo pasajero”, comenzó diciendo el cantante en el streaming de Gran Hermano, el debate.

“No me arrepiento porque que aprendí muchísimas cosas de eso. Aprendí muchísimas cosas y aprendí cómo plantarme enfrente de una cámara y saber responder cosas incómodas”, agregó, sincero.

Además, dio detalles del fin del vínculo: “Se terminó porque ella se enteró que yo estuve con una chica en la fiesta Bresh. Yo, simplemente, le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya, yo estaba haciendo la mía, y podía hacer lo que se me cante”.

“Se enteró de eso la China e hizo un escándalo. No sé si se acuerdan que subió una historia diciendo algo como ‘no voy a confiar nunca más en un hombre’. Obvio que yo estaba medio mal porque no había hecho nada. Yo estaba soltero, podía hacer lo que quiera. Ella estaba haciendo su vida, yo estaba haciendo mi vida. Y si le pasé mi Instagram a una mina fue porque yo estaba solo”, añadió.

Lauty Gram: “Se terminó (la relación con la China) porque ella se enteró que yo estuve con una chica en la fiesta Bresh. Yo, simplemente, le hablé y le pasé mi Instagram en un momento en el que ella estaba haciendo la suya, yo estaba haciendo la mía, y podía hacer lo que se me cante”.

Y cerró, picante y sin vueltas: “No me gustó que la mina me juzgue o que suba esa historia como haciéndome quedar mal como un pelot…. Y también lo que me bardeó por chat porque yo no hice nada”.