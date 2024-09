Lauty Gram habló con Socios del Espectáculo de su vínculo con los hijos de la China Suárez, Rufina, fruto de su relación con Nicolás Cabré, Magnolia y Amancio, los más chicos que tuvo con Benjamín Vicuña.

“¿Conociste a los hijos de la China?”, le preguntó la cronista al artista musical, quien contestó: “Obvio, sí, ya los conocí, son un amor de persona, están muy bien criados por una muy buena madre y la verdad que eso se nota mucho”.

Respecto a si no blanquean el romance por los niños, Lauty aclaró: “¿Por los nenes de ella?”, siguió y Lauty dijo: “No, no tienen nada que ver los nenes, simplemente porque siento que no es el momento, cuando llegue lo haremos”.

LAUTY GRAM, ORGULLOSO DE LA CHINA SUÁREZ TRAS SU ÚLTIMO ESTRENO

Lauty Gram se mostró orgulloso de la China Suárez tras su último estreno cinematográfico: “Vi la película como por tercera vez, ya me la sé de memoria”.

“La vi hermosa, como siempre, perfecta, espléndida, inigualable, muy hermosa. La verdad, 10 de 10 su actuación, 10 de 10 la película, 10 de 10 todo”, expresó al programa matutino de eltrece.

