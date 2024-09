Si bien suele compartir distintas fotos de su día a día junto a sus familiares, amigos y ámbito laboral, en las últimas horas Eugenia “la China” Suárez despertó la alarma de sus seguidores con sus misteriosos posteos.

En esta oportunidad y después de haber dado muestras de su tristeza en las redes, la actriz abrió su corazón: “Me cuesta decirlo porque siento que no estoy preparada, porque nombrarlo sería confirmar que es una realidad y me niego”, comenzó diciendo en Instagram Stories.

“Gracias por sus mensajes y por el amor. Siempre me costó mucho mostrarme triste o vulnerable, estoy aprendiendo a hacerlo y se siente liberador”, agregó, dejando en claro lo acompañada que se siente por estas horas.

“Sé que cada día voy a estar un poquito mejor. Empecé a grabar, eso me hace feliz y me distrae”, cerró, acompañando sus palabras con una foto en la que se la ve seria y con los ojos cerrados.

¿QUÉ LE PASA A LA CHINA SUÁREZ?

En las últimas horas, en las redes sociales se especuló con varias hipótesis respecto a los posteos de Eugenia “la China” Suárez, quien dejó en claro que está pasando por un duro momento.

Y en medio de la incertidumbre, Pochi de @gossipeame dio más información sobre la causa que habría desencadenado la angustia de la actriz y cantante después de que un seguidor asegurara que murió su mascota: “Falleció Apolo, su bulldog francés que ya era viejito”.

“Me cuenta que la China habla con sus fans y ésta sería la razón. Re triste cuando nuestas mascotas, que nos dan amor del bueno y desinteresado, se nos van”, agregó la panelista de Empezar el día (el ciclo que conduce Yuyito González por Ciudad Magazine) junto a un emoji de una carita con una lágrima.