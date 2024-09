Contenta por el estreno de Linda, su última película que la tiene como protagonista, China Suárez reveló cuál de sus tres hijos es su debilidad. La actriz es mamá de Amancio y Magnolia con Benjamín Vicuña, y de Rufina con Nicolás Cabré.

“Magnolia es una mini Mirtha. Es diva, mucho más que yo a esa edad. Es observadora. Mira los vestidos y a veces dice ‘ese tanto no me gusta’. Y tiene seis años. Lo que se me viene”, contó la actriz.

China y sus hijos.

“En cambio, Rufina es más de los animales, más sensible...”, siguió China, antes de hablar de Amancio, quien admitió que es su debilidad por cómo la trata, ya que no es objetivo con ella.

CHINA SUÁREZ REVELÓ QUE AMANCIO ES SU DEBILIDAD

La actriz contó por qué su hijo Amancio es su debilidad.

“Amancio no es objetivo, tiene una especie de enamoramiento conmigo. No puedo con él, con él sí que no voy a poder nunca...”.

China y Amancio.

“Ayer estaba arrodillada, bañándolos con el buzo arremangado, mojada, con el pelo para allá después de todo el día haber viajado en avión, me mira y me dice ‘mamá, qué linda que estás’. Ay, Amancio, si supieras, hasta en el peor momento él es un romántico, me ve linda y me derrito”, cerró.