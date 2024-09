China Suárez, que comenzó su carrera gracias a las producciones de Cris Morena, sorprendió al revelar que la productora le propuso a su hija Rufina Cabré, fruto de su amor con su ex, Nicolás Cabré, que actuara en Margarita, el spin-off de Floricienta.

Lejos de titubear, China reaccionó sin filtro a la propuesta de Cris a su hija, no permitiéndole ni siquiera considerar la idea. “Fue un rotundo no”, sentenció, antes de explicar por qué no quiere que la nena de 11 años siga sus pasos en el mundo de la actuación.

China no quiere que su hija actúe para Cris.

“Me la pidió. Hace un par de años compartimos un fin de semana en Carmelo y me dijo ‘por favor la quiero a Rufina’. Y fue un rotundo no”, siguió China, contundente, en diálogo con Clarín.

¿POR QUÉ CHINA SUÁREZ NO QUIERE QUE RUFINA CABRÉ ACTÚE EN LAS NOVELAS DE CRIS MORENA?

China Suárez reveló por qué no quiere que su hija Rufina Cabré actúe en las novelas de Cris Morena.

“Fue anecdótico, porque a Rufi no le interesa. Mi mamá todavía me dice ‘fue una locura lo que hiciste’. Y menos mal que me salió bien”, sentenció aclarando que la decisión de decirle no a Cris la tomó junto a Nicolás Cabré y su hija.