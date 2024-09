Luego de ser homenajeada en los Martín Fierro 2024 por su trayectoria, Cris Morena habló con Socios del Espectáculo y las preguntas sobre el Cris Morena Day y el enojo de Stefano “Yeyo” De Gregorio no tardó en llegar.

“Fue una gloria total”, dijo la productora en alusión al fenómeno que se vivó en el Gran Rex, el 28 de agosto, y al récord de reproducciones en el stream de Olga.

Sobre la decepción y bronca que sintió el actor por no ser invitado al mega evento, Cris expresó: “Me contaron ellos que Yeyo estaba ofendido”.

“No, se puso triste”, le comentó el notero. Y la productora, mirando fijo a cámara, le contestó directamente a Yeyo: “No, mi amor, te quiero. Toda la vida, (te conozco) desde chiquitito. No sé qué pasó”.

CRIS MORENA ASEGURÓ QUE NO SE OCUPÓ DE LAS INVITACIONES DEL CRIS MORENA DAY TRAS EL ENOJO DE YEYO DE GREGORIO

“Yo no invité a la gente. Tenía unas invitaciones muy ajustada y pocas. Me ocupé de que eso fuera potente, de que saliera bien. No de los invitados”, sostuvo Cris Morena.

“A mí no me dejaban invitar a nadie. Acordate que los chicos fueron a acampar, hacía un frío espantoso. Lo hubiéramos hecho en un estadio”, concluyó, desentendiéndose del conflicto y manifestando pesar por la no inclusión de Yeyo en el Cris Morena Day, tras varios años de trabajar a su lado.

