El dolor de Stefano De Gregorio por su ausencia en el Cris Morena Day quedó plasmado en Stories de Instagram, y como en Intrusos especularon que se debió a su “pelea a muerte con Agustín Sierra” y Nicolás Vazquez, Yeyo lo aclaró en vivo.

En un principio, Guido Záffora reconoció que Nico Vázquez y Yeyo habían limado asperezas.

Por eso, fue el propio Stefano quien le escribió en vivo para corregirlo respecto de Cachete: “Me acaba de escribir y me dijo que se reconcilió”.

Guido Záffora.

“Esto no se sabía”, cerró.

LA DECEPCIÓN DE YEYO DE GREGORIO CON CRIS MORENA

Por otra parte, Yeyo hizo otro descargo en videos: “Estoy triste porque lo mío no fueron dos años o un proyecto. Fue toda una carrera, 10 años de éxitos, gracias a Dios”.

“Más de 550 Gran Rex, 12 Luna Parks, 3 estadios de Vélez, giras por todo el mundo”, recalcó.

“Como fue tanto, fue mucho, y muchos personajes los que la gente me destaca, como Tomás de Floricienta, Lleca de Casi Ángeles, Mateo de Rincón de Luz...”

“Me puso triste de que ninguno de los compañeros con los que compartí toda la carrera ni me nombren... Y hasta pasaron cosas que estaban hablando de mí, lo sé y sentía la vibra de ‘no lo nombremos‘. No importa”, concluyó Yeyo sobre el Cris Morena Day.