Luego de la última nota que dio Lauty Gram a Socios del Espectáculo donde dio que hablar al ahondar en su relación con Eugenia “la China” Suárez, finalmente el cantante blanqueó el noviazgo con una foto que subió a Instagram Stories junto a dos emoji de corazoncitos.

El joven compartió con sus seguidores el gran presente que atraviesa con Eugenia con una imagen en laque se los ve juntos, disfrutando del sol, minetras posan para la cámara. Además, musicalizó la fotografía con su romántico tema llamado “Qué onda bebé”.

A fines de septiembre pasado, Lauty había sido contundente sobre su vínculo con la China: “No me gusta estar en todos lados o ahí figurando, porque la verdad que nunca fui de ese perfil, no tengo la necesidad de subir una foto con ella o hacer un video”, había remarcado en el programa que conducen Rodrigo Lussich y Adrián Pallares por eltrece.

Foto: Captura de Instagram Stories (@lautygramcito)

“Todavía no se puede blanquear. Estamos ahí. No es el momento todavía”, había agregado, dejando en claro que, si bien estaban juntos, aún no estaban preparados para mostrarse en público o en las redes. Sin embargo, llegó el día.

¡Están a full!

Foto: Captura de Instagram Stories (@lautygramcito)

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

POR QUÉ LAUTY GRAM PREFIERE MANTENER OCULTO SU ROMANCE CON LA CHINA SUÁREZ

Majo Martino no solo contó en Mañanísima que China Suárez y Lauty Gram se reconciliaron, también contó por qué le joven cantante prefiere mantener oculto su noviazgo con la actriz y cantante.

“Antes de hacerle la nota, yo le dije a Lauty ‘sé que no da el contexto, pero quiero hacerte una nota’. Y él me dice ‘OK, pero no me preguntes por la China’”, contextualizó la panelista de Carmen Barbieri, antes de poner al aire el breve mano a mano con Lauty, en un cumpleaños.

Majo Martino en Mañanísima.

“Le hice la nota, no le pregunté por la China, pero voy a contar lo que me dijo”. Le pregunté off the record ‘¿qué pasó con la China?’. Y él me dijo ‘estamos juntos. Volvimos’”, contó Martino, anunciando que la pareja sigue en pie.

“Ellos estuvieron separados. Él estuvo muy mal. Habrán estado un mes separados. Pero volvieron. Él se siente muy abrumado por todo lo que la China genera, por eso prefiere mantenerlo en secreto”, cerró la panelista.