Luego de que Eugenia “la China” Suárez sorprendiera con su contundente posteo dejando en claro que no está de novia (cuando sonaba con fuerza que estaba en pareja con Lauty Gram), el cantante dio que hablar al compartir una picante publicación en las redes.

“Soltero, sin apuro”, escribió Lauty en su cuenta personal de Instagram, sin dejar lugar a la duda sobre su estado sentimental, y despertando especulaciones sobre si sus palabras estabn dirigididas a la China.

Días atrás, Eugenia había sido tajante con su presente amoroso: “No estoy de novia, ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta”, comenzó diciendo Eugenia, en un posteo que compartió en Instagram Stories, junto a una torta con forma de corazón con la frase til death (hasta la muerte). Y cerró, concreta: “Que se muera por mí y me haga la vida más feliz. Eso deberíamos buscar todas, nunca menos”.

¿Todo mal entre Lauty Gram y la China Suárez?

Foto: Captura de Instagram (@lautygramcito) Por: Fabiana Lopez

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

LA CHINA SUÁREZ DESMINTIÓ ESTAR DE NOVIA CON LAUTY GRAM Y LO MANDÓ AL FRENTE CON UN TREMENDO MENSAJE

A poco de que Lauty Gram compartiera una foto junto a Eugenia “la China” Suárez con un emoji de un corazoncito, que muchos tomaron como la imagen con la que blanqueó el noviazgo, la actriz y cantante rompió el silencio y despejó todas las dudas sobre su presente sentimental.

“No estoy de novia, ni lo voy a estar hasta encontrar un hombre que valga la pena y no mienta”, comenzó diciendo Eugenia, en un posteo que compartió en Instagram Stories, junto a una torta con forma de corazón con la frase til death (hasta la muerte).

“Que se muera por mí y me haga la vida más feliz. Eso deberíamos buscar todas, nunca menos”, agregó, despertando todo tipo de especulaciones sobre si sus palabras fueron dirigidas a Lauty Gram. Y cerró: “Feliz miércoles para todas”.