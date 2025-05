Esta semana, Cinthia Fernández explotó contra Yanina Latorre por cuestionar que estudie de canje, de un modo hostil y burlesco. En su picante arremetida, Cinthia puso en escena a Lola Latorre y el conflicto escaló.

Arrepentida de su accionar, Cinthia se contactó con la joven influencer y le ofreció unas disculpas. Yanina valoró el gesto y lo contó en LAM.

Foto: captura de pantalla de LAM, Bondi e Instagram.

“Cinthia le escribió a Lola para decirle que no la había querido agredir. Lola no sabía ni de lo que le estaba hablando. Lejos está de su universo”, comenzó diciendo la panelista y conductora de América.

Y continuó: “Habla bien de Cinthia que lo haya hecho. Yo siempre entendí que ella me quiso chicanear a mí, no quiso criticar a Lola”.

En son de paz, Ángel de Brito le dijo: “Te amigaste con Ana Rosenfeld. Amigate con Cinthia”.

Yanina Latorre contestó: “Ya está. Ella no la quiso criticar a Lola, me quiso criticar a mí, como diciendo que yo le pagaba la facultad a mi hija”.

“Me parece un recurso boludo para discutir, pero para mí es poco serio estudiar de canje. Habla mal de la institución. No se estudia de canje”, concluyó Yanina.

QUÉ HABÍA DICHO CINTHIA FERNÁNDEZ DE YANINA Y LOLA LATORRE

“Con Yanina no estoy enojada, pero no entiendo qué le pasa. No entiendo la saña, critica con un odio diciendo ‘esta hija de p... estudia de canje. ¿Y yo qué te tengo que contestar? ‘Vos le pagás 1500 dólares la Di Tella a tu hija’. Yo no soy una nenita de mamá”, comenzó diciendo Cinthia en Ángel responde, el programa de streaming que se transmite por Bondi Live, en referencia a la Universidad que le pagaría la panelista a Lola Latorre.

“Y no considero a Lola una nenita de mamá porque la piba estudia, labura, tiene su guita. Pero ella decidió pagarle la educación a su hija y yo no la critico por eso, la aplaudo. Porque a mí me encantaría poder hacer lo mismo con mis hijas”, agregó.

“Si estudio no importa si es de canje o no. Tengo ganas de estudiar. Primero, porque considero que de este medio solo no puedo vivir. Y soy una mina que lo demuestro en mi accionar porque intenté ponerme un local con mis ahorros, la peleo, tengo 70 trabajos, no me mantiene nadie, crio a mis hijas y las mantuve toda la vida sola".

“No le debo nada a nadie. Me hice cargo hasta de lo que no me correspondía”, siguió, tajante. Y cerró, sin filtro: “Tengo canjes igual que vos, cobro marcas igual que vos, no hacemos nada muy distinto, eh”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.