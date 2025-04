Cinthia Fernández fulminó a Fernanda Iglesias y a Pochi de Gossipeame en diálogo con Puro Show por sus críticas sobre su accionar con la separación de Roberto Castillo, su actual pareja, de la ex, Daniela Vera Fontana.

“¿Con qué moral se sienta Fernanda Iglesias en el panel a decirme... ‘ay, seguro que vuelve...’? ¿De qué moral me habla la persona que denunció por violencia de género a su ex marido, después se casó y después se separó? Permitime dudar del casamiento, quizás el tipo estaba hasta las pelotas por la denuncia y se casó" , dijo la panelista.

En el ida y vuelta con el cronista del programa de eltrece, la mediática siguió: “La otra (por Pochi) diciendo, ‘ay, esta tóxica le hace poner a las hijas fotos con el nuevo novio’ ¿Qué te molesta? ¿Te pensás que yo a mi hija le puse un arma en la cabeza para tener una foto? La eligió ella, pero aparte, con la saña que se mete conmigo”.

Fernanda Iglesias y Cinthia Fernández (Foto: captura de eltrece).

“Yo sé muy bien la persona con la que estoy, no me subestimen. También sé muy bien lo que es una relación tóxica y lo que es violencia, en una hay una sumisión de una persona y en otra hay una igualdad de violencia, de un círculo tóxico”, diferenció Cinthia.

LAS RESPUESTAS DE FERNANDA IGLESIAS Y POCHI DE GOSSIPEAME A CINTHIA FERNÁNDEZ

Tras escuchar el descargo de Cinthia Fernández, Fernanda Iglesias le contestó sin filtros en el programa matutino de eltrece: “No somos lo mismo, si me queres llamar vocera estoy totalmente orgullosa, porque hoy me desperté con un mensaje de Daniela de agradecimiento, soy vocera de esta persona que hoy me agradece, no sé si a vos te pasa”.

(Fotos: capturas de eltrece).

Por su parte Pochi manifestó: “Ella me tiene bloqueada y Castillo también, a mí me mandaron mis seguidores el paneo que ella hizo al cuarto de su hija y bueno, ella expone y yo opino, es mi opinión. No dije que es tóxica, aunque sí me parece que lo es en algunos aspectos. Al menos no entré al medio mintiendo”.

Pochi de Gossipeame y Cinthia Fernández (Foto: captura de eltrece).

