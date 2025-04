Pochi de Gossipeame y Fernanda Iglesias se cruzaron en Puro Show en medio de un debate por cómo la eterna enemistad de Nicole Nuemann con Mica Viciconte afecta a las hijas que tuvo con Fabián Cubero.

Fue luego de que publicaran el descargo que hizo Allegra sobre la decisión de pasar la fiesta de sus 15 años con Fabián y Mica y el viaje con Nicole.

“La nena sale a aclarar esto por los adultos, me da bronca, ella querría que estén todos”, analizó Pochi.

El descargo de Allegra Cubero (Foto: captura de eltrece).

Por su parte, Fernanda dijo: “Para mí está re claro para ella, no lo está sufriendo, sino que le da bronca que le digan ‘no dejás ir a tu mamá a tu fiesta’, lo tiene maquinado así”.

“A lo mejor ella prefiere que no estén juntos los padres en una reunión”, sumó Angie.

Pochi de Gossipeame en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“¿Y pero por qué prefiere que no estén juntos? Porque no se pueden ver, está mal, son los adultos los que se tienen que correr, si no los querer ver así es porque se llevan mal y no te queda otra opción, es problema de los adultos, estoy molesta con esto”, manifestó indignada Pochi.

Angie Balbiani en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

“A la nena no le afecta que no esté Nicole, le afecta lo que dice gente como vos, porque le duelen los comentarios ajenos, como el tuyo”, le contestó Iglesias y Pochi explicó: “Yo digo esto porque Viciconte dijo que no estaría en un lugar con gente que no se siente cómoda”.

Fernanda Iglesias en Puro Show (Foto: captura de eltrece).

EL DÍA QUE MICA VICICONTE EXPUSO QUE NO COMPARTIRÍA CON NICOLE NEUMANN EN EL CUMPLEAÑOS DE 15 DE ALLEGRA CUBERO

Lo que debería ser pura felicidad para Nicole Neumann y Fabián Cubero por el hecho de que Allegra cumpla 15 años en breve se convirtió en un conflicto, y Mica Viciconte fue categórica al cruzar a la madre de la hija de su pareja.

“No voy a un lugar donde me generen incomodidad y generen incomodidad en otros lados”, explicó la panelista de Ariel en su Salsa en una nota con Puro Show respecto a si asistiría al festejo tal como deseaba la adolescente.

Al final, Mica remarcó: “Y no es que yo tengo a Luca (cumple tres en mayo) y digo, ‘por Luca’. No. Hay cosas que se pueden hacer y otras que tienen cierto respeto que no, no se puede. Para mí no hay que forzar las cosas”.

