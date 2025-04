Nicole Neumann habló con Puro Show sobre las acusaciones de Viviana Canosa en contra de Lizy Tagliani, escánbdalo que terminó en la Justicia.

“¿Cómo recibiste esta denuncia pública hacia Lizy? son muchos años de amistad con ella, que también fue tu peluquera”, le preguntó el cronista y ella contestó: “Sí, como que se va acrecentando”.

“Yo no miro tele, me voy enterando de cosas cuando salgo de grabar, así que no sé, me están metiendo en una que la verdad no sé qué decirte. La justicia tendrá que ver las pruebas y resolverlo”, agregó la modelo.

Nicole Neumann habló en Puro Show de Lizy Tagliani (Foto: captura de eltrece).

“¿Sos amiga de Lizy ahora o después de que han trabajado mucho tiempo juntas se fueron distanciando?”, repreguntó el movilero y Nicole respondió: “No, nunca nos distanciamos. Nos hicimos amigas trabajando, pero ahora hace un montón que no la veo”.

“De hecho nunca pudimos coordinar para conocer a su hijito, ni ella a Cruz todavía, que va a cumplir un año. Pero bueno, por cosas del trabajo, la vida misma, qué sé yo”, confesó y sobre los rumores de una “doble cara” de la humorista, remarcó: “Yo jamás noté algo así”.

QUÉ DIJO NICOLE NEUMANN CUANDO LE PREGUNTARON SI PONE LAS MANOS EN EL FUEGO POR LIZY TAGLIANI

En el ida y vuelta con el programa matutino de eltrece, Nicole Neumann respondió si pondría las manos en el fuego por Lizy Tagliani, con quien tiene una amistad de años, tras las acusaciones de Viviana Canosa.

“¿Ponés las manos en el fuego por Lizy?“, le consultó el cronista de Puro Show y ella contestó contundente: “Yo no pongo las manos en el fuego por absolutamente nadie que no sea mi propia persona y mis cuatro hijos”.

