Lizy Tagliani habló con A la Barbarossa de las acusaciones que Viviana Canosa hizo en su contra y reveló cómo fue la charla del chat de mamis de la escuela de su hijo respecto del escándalo.

“Llamé a la directora del colegio, escribí en el chat de mamis, me puse a disposición y le dije ‘lo que quieran y necesiten, si es necesario que me vaya y que saque al chico de la escuela hasta que se solucione, lo hago’”, dijo la humorista.

Luego, la conductora agregó: “Me puse a disposición porque yo sé lo que debe significar tener miedo, y las madres me contestaron todas ‘Nosotras te aguantamos, te bancamos y estamos; lo que más nos importa es que los niños vivan un clima lejos de toda esta información’”.

Lizy Tagliani habló con la prensa (Foto: captura de eltrece).

“Y están cuidando a mi hijo, lo están llenando de amor, amor que ahora me estoy privando de darle por este quilombo”, dijo entre lágrimas y al final remarcó: “Quiero que la gente que confió en mí para darme al Tati esté orgullosa que han tomado la decisión correcta”.

QUÉ DIJO LIZY TAGLIANI SOBRE SU FUTURO LABORAL EN MEDIO DE LAS ACUSACIONES EN SU CONTRA

En su descargo en diálogo con la prensa, Lizy Tagliani dejó en claro cómo seguirá su futuro laboral en medio de las acusaciones en su contra: “Así, tenga que quedarme en la calle pidiendo, golpeando casa a casa para morfar, no voy a parar hasta que se sepa la verdad”.

“No soy chorra, no soy abusadora de menores, nunca me drogué, nunca vendí drogas, no tengo un antecedente penal, no soy nada de eso. Voy a seguir con todos los trabajos porque, por suerte, la gente que me contrata confía en mí y la gente también”.

Lizy Tagliani habló con la prensa (Foto: captura de eltrece).

“Y todo eso van a tener que pagar por la mierda que están tratando de decir de mí. Yo soy una forra, yo puedo tener humor negro, decir cualquier barbaridad, reírme de mi propia vida, de ser travesti, bigotuda y todo. Pero no soy nada que tenga que ver con un tipo de delito. Quien me acusó del delito va a tener que demostrar de qué está hablando”, remarcó.

Lizy dejó en claro que así se vea afectada laboralmente, irá hasta las últimas consecuencias: “No me afecta en nada, y si me afecta laboralmente, me chupa un huevo. Pero no voy a parar. El domingo voy a estar en La Peña y en todos mis trabajos. Gracias”.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.