Si bien supieron mantener una buena relación personal, Cinthia Fernández rompió el silencio y habló de su conflictiva relación con Yanina Latorre, quien fue su compañera en LAM.

“Con Yanina no estoy enojada, pero no entiendo qué le pasa. No entiendo la saña, critica con un odio diciendo ‘esta hija de p... estudia de canje. ¿Y yo qué te tengo que contestar? ‘Vos le pagás 1500 dólares la Di Tella a tu hija’. Yo no soy una nenita de mamá”, comenzó diciendo Cinthia en Ángel responde, el programa de streaming que se transmite por Bondi Live, en referencia a la Universidad que le pagaría la panelista a Lola Latorre.

“Y no considero a Lola una nenita de mamá porque la piba estudia, labura, tiene su guita. Pero ella decidió pagarle la educación a su hija y yo no la critico por eso, la aplaudo. Porque a mí me encantaría poder hacer lo mismo con mis hijas”, agregó.

Foto: Instagram ((@cinthia_fernandez_)

“Si estudio no importa si es de canje o no. Tengo ganas de estudiar. Primero, porque considero que de este medio solo no puedo vivir. Y soy una mina que lo demuestro en mi accionar porque intenté ponerme un local con mis ahorros, la peleo, tengo 70 trabajos, no me mantiene nadie, crio a mis hijas y las mantuve toda la vida sola. No le debo nada a nadie. Me hice cargo hasta de lo que no me correspondía”, siguió, tajante. Y cerró, sin filtro: “Tengo canjes igual que vos, cobro marcas igual que vos, no hacemos nada muy distinto, eh”.

Foto: Instagram (@yanilatorre)

YANINA LATORRE CRITICÓ A MICA VICICONTE POR LA POLÉMICA DECISIÓN SOBRE LA FIESTA DE 15 DE ALLEGRA CUBERO

Luego del escándalo que despertó la organización de la fiesta de 15 de Allegra (la hija de Nicole Neumann y Fabián Cubero, quienes también tienen a Indiana y Sienna) al conocerse que la joven organizará el evento con su papá y Mica Viciconte, y el viaje con su mamá, Yanina Latorre fue contundente con su opinión al aire.

“Finalmente se decidió que la fiesta de 15 la hace Fabián Cubero y Mica Viciconte para la nena, cosa que me parece un delirio, y la nena se va de viaje con la mamá. Es como que Nicole terminó agarrando la migaja”, comenzó diciendo Yanina en El Observador 107.9.

“Ya Nicole tuvo que padecer que la trataran de mala madre, que le quisieran sacar a la chica, que se la pusieran en contra. Cosas espantosas que, encima, lo mediatizaron. No estoy de acuerdo con que se metan con la maternidad y paternidad de alguien”, agregó.

Foto: Captura de video de X (@Observador1079)

Y cerró, picante: “Si Mica, que entiendo que la odia a Nicole, que se quede y que a la fiesta vayan Cubero y Nicole. Yo creo que la mamá y el papá tienen que estar los dos en la fiesta. ¿Qué cuento es Mica Viciconte en los 15 de Allegra por más de que la adores? Y si vas, cerrás el ort…, te ponés al lado de Cubero y te fumás a Nicole con el marido”.