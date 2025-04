La jocosa afirmación de Yanina Latorre sobre que se iría a una isla desierta con Viviana Canosa, donde además podrían darse encuentros sexuales, tuvo un inesperado eco en la conductora de Viviana en vivo, quien aceptó la hipotética propuesta indecente con fuertes argumentos.

“Parece que soy algo así como una fantasía sexual de Yanina, y creo que en esta me prendo”, blanqueó Viviana entre risas pícaras.

Pausa mediante continuó chicaneando a sus compañeros del panel: “¿Chicos, van a tener sexo este fin de semana?”.

Viviana Canosa y Yanina Latorre.

Entonces, explicó el contexto de su incómoda consulta: “Porque Yanina fue a Luzu, al programa Patria y Familia, donde le preguntaron con quién tenía fantasías sexuales y me nombró”.

Yanina Latorre.

“Para mí Viviana debe ser buenísima en la cama. Te pone una voz de con... cuando habla, me encanta. Porque a mí me gustan las minas, eh”, había enfatizado Latorre.

POR QUÉ VIVIANA CANOSA TENDRÍA SEXO CON YANINA LATORRE

Foto: Movilpress.

“Yo hasta acá vengo invicta de mujeres”, reaccionó Viviana.

Luego argumentó: “Pero a esta altura ya no me gusta ningún tipo, así que no sé... ¿por qué no?”.

Viviana Canosa.

Es más, toreó a Débora D’Amato invitándola: “¿Te prendés?”.

Y reanudó su explicación de por qué le daría a Yanina: “A mí ya no hay ningún tipo que me parezca interesante, seductor. Eso sería un milagro. O sea, estoy rara hace un tiempo”.

Viviana Canosa.

Y tras varios rodeos, Viviana Canosa fue contundente al contestar la invitación de Yanina Latorre a cumplir las fantasías sexuales: “La respuesta es sí”.