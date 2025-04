Las acusaciones mediáticas que Viviana Canosa hizo al aire sobre una supuesta red de pedófilos, en la que aludió a varios famosos y luego llevó ante un juzgado penal federal, ameritó que Adrián Suar tenga una charla con la conductora de Viviana en vivo, y ahora el Director de Programación de eltrece rompió el silencio.

“La denuncia la hace Viviana, que es una persona adulta, mayor de edad. Esas cosas no las puedo manejar, ella fue e hizo una denuncia. Veremos qué dice la Justicia”, arrancó Suar en una nota con A la tarde.

“La verdad que yo no puedo ser responsable de algo que hace Viviana. Hace una denuncia como cualquier ciudadano que puede hacer una denuncia. Después, qué va a pasar, sólo Dios sabrá”, continuó.

Adrián Suar (Foto: Movilpress)

En cuanto a las protestas de Mariana Fabbiani sobre la supuesta mancha en la prestigiosa pantalla familiar del canal del solcito, Suar lamentó: “A veces pasa, es cierto. Uno trabaja, me dedico hace muchos años”.

ADRIÁN SUAR FIJÓ LAS PAUTAS DE ELTRECE

“Yo no le digo a la gente lo que tiene que decir, lo saben todos los que trabajaron en la pantalla eltrece. Pero sí también me gusta una pantalla tranquila, no soy de agredir a nadie desde la pantalla”, enfatizó.

Viviana Canosa contra Puro Show (Foto: captura de eltrece).

Ahí fue autocrítico: “A veces se me desmadran las cosas y trato de ir de nuevo y tratar de volver al eje, de lo que siempre fue la pantalla. A veces lo logro más, a veces lo logro menos. A veces lo logro menos, como todas las pantallas en esta bendita televisión argentina”.

“Todos a veces nos mandamos a penitencia y decimos acá estuvimos mal. Le pasa a América, a veces le pasa a eltrece, nos pasa a todos. Y está bien, yo coincido”, siguió.

“Fui y hablé con Viviana de puertas para adentro lo que yo quiero para la pantalla de eltrece. Y ella lo entendió perfectamente. Y espero que sea así y podamos convivir civilizadamente”, cerró Adrián Suar sobre su charla con Viviana Canosa.