Es mucha la confusión que generó la denuncia mediática y judicial que hizo Viviana Canosa, sobre todo respecto de Lizy Tagliani y otros famosos, por lo que la conductora salió furiosa a contestarle a Pampito y enfatizar que no se retractó ni contradijo.

“Lo que más me calentó es la cantidad de cosas que tuve que escuchar hoy, no solo en otros canales, sino en este canal, en Puro Show, en el programa de Belén Ludueña, que los quiero mucho, pero cuando se mandan cagadas también se los digo. A mí no me amenacen diciendo cosas que yo no dije”, comenzó la conductora de Viviana en vivo.

“Lo que más me indigna es que me digan que me defienden. Que no me defienda nadie, yo me defiendo sola. Ustedes sigan defendiendo a la gente que abusa de menores; que hace cosas raras, a la gente que se enfiesta, a la que afana, a los corruptos...”, continuó para luego pegarle a “los panelistas mediocres”.

Entonces volvió a la carga: “Hay cosas que yo insinué. Hay cosas que dije y me hago cargo. Ahora, yo no me contradigo, yo no me retracté“.

Viviana Canosa.

“Fernanda Iglesias diciendo hoy que yo mentí con el tema de la declaración y que fui a declarar un día antes por no sé qué razón. ¡Dale, Fernanda! (...) O Pampito diciendo ‘a nosotros no nos tienen que decir lo que tenemos que decir’. ¡Pero ni en pedo! Decí lo que quieras. Y tengo buena onda con vos, pero no mientas. Yo no me retracté. Yo no me contradije", explotó.

VIVIANA CANOSA RECARGADA CONTRA PAMPITO Y BELÉN LUDUEÑA

Indignada, al rato arremetió: “Me molesta mucho que levanten y medios importantes diciendo ‘Viviana se retractó‘, ‘se contradijo’. No, señores, lo que pasa es que ustedes me preguntan cosas y me ponen palabras”.

Canosa cruzó fuerte a Pampito y Fernanda Iglesias, entre otros colegas.

“Pasó hoy en este canal, yo lo hablé con Pablo Codevilla (gerente de programación de eltrece) hoy. A mí la verdad que lo de Puro Show, que los llamé recaliente, también llamé a la productora de Belén Ludueña, para decirles, ‘una cosa es que ustedes no quieran estar de mi lado. Otra cosa es que mientan’. Yo puedo estar equivocada, pero no miento”, blanqueó.

“Quédense tranquilos que todas las palabras que tuve que utilizar las puse”, cerró Viviana Canosa para respaldar sus polémicos dichos y denuncias.