La aclaración de Viviana Canosa de que en realidad no había vinculado a Lizy Tagliani a la red de trata de menores que fue a denunciar a Comodoro Py descolocó a todos, y Pampito se sacó en vivo por los mensajes que le enviaba la periodista, ofendida porque se ponía en duda su prestigio.

“No nos justifiquemos absolutamente de nada. Acá, en este programa opinamos lo que se nos antoja. ¡Basta!”, exclamó el conductor de Puro Show tras blanquear que “Viviana está bastante enojada”.

Entonces desarrolló su bronca: “Acá fuimos muy claros en lo que dijimos. Que Canosa hizo las cosas como corresponden, se presentó a la justicia y declaró. Ahora, ayer en TN salió y dijo que Lizy no estaba involucrada (en la red de pedofilia). ¿Está? ¿O no está involucrada Lizy?“.

Viviana Canosa se quejó con Pampito. (Foto: Puro Show)

“Es lo único que tenemos que preguntar. Así que no nos ofendamos por preguntarnos. Porque hacemos periodismo. A mí no me consta que Lizy sea pedófila ni me llegó ninguna información de nada. Ahora, si es pedófila, que lo cuente. Y si no lo es, que también lo diga”.

Y se exasperó: “¿¡Qué me vienen a llamar!? ¡Me caliento! Lo único que falta. ¿Qué es esto?”.

LAS QUEJAS DE VIVIANA CANOSA

En su mensaje de voz a Pampito la periodista admitió haberle protestado a María Belén Ludueña porque en Mujeres Argentinas “dijeron cosas impresentables”, y desafió a Puro Show: “Les recomiendo tener los huevos que tengo para ir a denunciar lo que denuncié”.

“¿¡Quién sos, el Che Guevara!?”, la cruzó Fernanda Iglesias.

Fernanda Iglesias contra Viviana Canosa. (Foto: Puro Show)

Luego pusieron otro audio al aire, pero en el que tampoco Canosa aludía a Tagliani, ni asumía la confusión: “Están diciendo cualquier cosa, la verdad la sé yo”.

“No sé por qué tanto enojo”, remató Pampito descolocado por las críticas de Viviana Canosa.