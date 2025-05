La historia de amor de Eugenia “la China” Suárez y Mauro Icardi sigue sumando capítulos con el correr de los días. Ahora, al analizar las nuevas novedades de la parejita del momento, Yanina Latorre sorprendió con su picante teoría en vivo.

“La China también se encarga de contar todo. Si vos no querés mediatizar, no subís estas fotos y nosotros ni sabemos dónde están”, lanzó la conductora de Sálvese Quien Pueda al ver los últimos posteos de la actriz y el futbolista en las redes.

“Para mí, hay como un placer sexual en que nosotros hablemos de ellos. No te metes con Icardi, que es el ex marido de la mina más mediática que me atrevería a decir del mundo por nada”, agregó. Y cerró, filosa: “A mí me odia, conmigo se calienta de odio, pero hay una cosa que le gusta, están en todos lados, los nombramos”.

YANINA LATORRE SORPRENDIÓ AL HABLAR DEL FAMOSO ARTISTA INTERNACIONAL QUE INTENTÓ CONQUISTAR LA CHINA SUÁREZ

En medio de la agenda de noticias que presentó en Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce por América, Yanina Latorre sorprendió al revelar a qué famoso internacional quiso conquistar Eugenia “la China” Suárez en 2014.

“Yo hace unos años largos nos fuimos al hotel Conrad de Punta del Este y estaba Ricky Martin. Y en el vuelo iban famosos invitados como Nicole Neumann, Ángel de Brito, Gimena Accardi con Nico Vázquez -que eran amigos todavía de la China antes de que se pare el vínculo- y no me acuerdo quién más”, comenzó diciendo Yanina en vivo.

“La China fue con un solo objetivo, aparte lo contaba ahí abiertamente en el hotel, que era garch… a Ricky Martin”, agregó, dejando en claro que la actriz y cantante habría buscado tener relaciones con el cantante. Y cerró, contundente: “Si lo logró, te la debo porque lo que tiene la China es que no cuenta los garch…. Esto fue en el 2014”.