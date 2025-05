En medio de la agenda de noticias que presentó en Sálvese Quien Pueda, el programa que conduce por América, Yanina Latorre sorprendió al revelar a qué famoso internacional quiso conquistar Eugenia “la China” Suárez en 2014.

“Yo hace unos años largos nos fuimos al hotel Conrad de Punta del Este y estaba Ricky Martin. Y en el vuelo iban famosos invitados como Nicole Neumann, Ángel de Brito, Gimena Accardi con Nico Vázquez -que eran amigos todavía de la China antes de que se pare el vínculo- y no me acuerdo quién más”, comenzó diciendo Yanina en vivo.

“La China fue con un solo objetivo, aparte lo contaba ahí abiertamente en el hotel, que era garch… a Ricky Martin”, agregó, dejando en claro que la actriz y cantante habría buscado tener relaciones con el cantante. Y cerró, contundente: “Si lo logró, te la debo porque lo que tiene la China es que no cuenta los garch…. Esto fue en el 2014”.

Foto: Instagram (@ricky_martin)

CINTHIA FERNÁNDEZ ROMPIÓ EL SILENCIO Y HABLÓ DE SU CONFLICTO CON YANINA LATORRE

Si bien supieron mantener una buena relación personal, Cinthia Fernández rompió el silencio y habló de su conflictiva relación con Yanina Latorre, quien fue su compañera en LAM.

“Con Yanina no estoy enojada, pero no entiendo qué le pasa. No entiendo la saña, critica con un odio diciendo ‘esta hija de p... estudia de canje. ¿Y yo qué te tengo que contestar? ‘Vos le pagás 1500 dólares la Di Tella a tu hija’. Yo no soy una nenita de mamá”, comenzó diciendo Cinthia en Ángel responde, el programa de streaming que se transmite por Bondi Live, en referencia a la Universidad que le pagaría la panelista a Lola Latorre.

“Y no considero a Lola una nenita de mamá porque la piba estudia, labura, tiene su guita. Pero ella decidió pagarle la educación a su hija y yo no la critico por eso, la aplaudo. Porque a mí me encantaría poder hacer lo mismo con mis hijas”, agregó.

Foto: Instagram ((@cinthia_fernandez_)

“Si estudio no importa si es de canje o no. Tengo ganas de estudiar. Primero, porque considero que de este medio solo no puedo vivir. Y soy una mina que lo demuestro en mi accionar porque intenté ponerme un local con mis ahorros, la peleo, tengo 70 trabajos, no me mantiene nadie, crio a mis hijas y las mantuve toda la vida sola. No le debo nada a nadie. Me hice cargo hasta de lo que no me correspondía”, siguió, tajante. Y cerró, sin filtro: “Tengo canjes igual que vos, cobro marcas igual que vos, no hacemos nada muy distinto, eh”.