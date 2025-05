En medio de la interna con Wanda Nara por incumplir el pedido del juez de revincularse con sus hijas sin la China Suárez al lado, Mauro Icardi hizo las valijas y voló a Brasil con su novia para estar presente en un festival de música.

En Puro Show hablaron del malestar que tendría el Galatasaray, el club de Turquía en el que juega Icardi, por sus conflictos personales y por sus acciones alejadas a los cuidos deportivos, pero el debate viró del foco y se centró en la belleza de la China Suárez.

En ese marco, Angie Balbiani, amiga íntima de Pampita, sorprendió con su enfática afirmación sobre la actriz: “Es una de las mujeres más lindas de la Argentina”.

LA AFIRMACIÓN DE ANGIE BALBIANI SOBRE LA CHINA SUÁREZ QUE PODRÍA NO CAERLE BIEN A PAMPITA

Angie Balbiani: -Si no te sirve (que te vean que te vas a Brasil), te vas en un avión privado. Me parece que él no tiene problema en mostrar esta foto. Y vuelvo a repetir, si él se quiere ocultar porque quiere cuidar las formas, no se va en un avión de línea.

Matías Vázquez: -Icardi subió esta foto de la China, fíjate lo que es la China, una diosa.

Pochi: -Y aparte, abajo puso: “¡Qué suerte la mía!”.

Angie Balbiani: -Una óptica roba esa foto y vende. ¡Es buenísima!

Matías Vázquez: -Es tremenda.

Pampito: -En la otra foto, que la agarraron en el aeropuerto, ella está hermosa.

Pochi: -Está más linda en la foto del aeropuerto que en esta foto.

Angie: -Es hermosa.

Pampito: -¿Es de las chicas más lindas de la Argentina?

Angie: -Sí, para mí sí.

