En son de paz con la China Suárez, tras su escandaloso comienzo de romance con Benjamín Vicuña en 2015, Pampita opinó de la decisión de Wanda Nara de que sus hijas no tengan contacto con la actriz, actual pareja de Mauro Icardi.

El encargado de consultarle por el delicado tema, fue el notero de LAM: “Vos no pusiste ningún ‘pero’ a que Eugenia tenga relación con tus hijos y Wanda sí en la Justicia”.

“Cada uno con sus cosas. No vamos a comparar ni a decir qué estuvo bien, qué estuvo mal. Yo lo sentí así. Me parecía que lo mejor era proteger a los chicos dándoles paz, amor, libertad. Esa fue mi reacción. No digo que otra reacción este mal o bien”, dijo Pampita.

Y afirmó: “Espero que logren la paz que se merecen todos. Puedo asegurarles que llega”.

Foto: captura de pantalla de América, LAM.

QUÉ DIJO PAMPITA DEL ESCANDALOSO CRUCE DE EVELYN VON BROCKE Y GARCÍA MORITÁN

Notero, Santiago Riva Roy: -En Mujeres Argentinas le preguntaron al hueso por las infidelidades.

Pampita: -Le tienen que preguntar a él, cómo voy a hablar yo de esas cosas.

Notero: -Pero vos, como mujer del medio, podés decir “estuvo muy ponzoñosa Evelyn, o estuvo bien”. O sea, es famoso, es el ex de Pampita, se la mandó. ¿Está bien que le pregunten? ¿Está mal?

Pampita: -No tengo ni idea. Sí sé que cuando uno va a un programa sabés que te van a preguntar cosas. En lo personal, en 25 años de trabajo, nunca pasé una lista (de preguntas).

Notero: -Nunca has condicionado una nota. Es verdad.

Pampita: -Me la banco. Si estoy expuesta y voy al lugar, me la banco.

Notero: -Él empezó con los carpetazos. “Si yo hablara de ustedes”.

Pampita: -No sé nada. El que tiene que hablar de sus cosas personales es él y no mandarme a mí a hablar de sus cosas. Yo siempre voy a hablar bien del padre de mi hija.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.