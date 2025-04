Si bien el amor que existía entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece haber quedado en el olvido, Ana Rosenfeld sorprendió al asegurar que el futbolista seguiría teniendo sentimientos muy fuertes hacia su ex y madre de sus dos hijas.

Así lo dio a conocer la propia letrada en una nota que dio a Viviana en vivo, el programa que conduce Viviana Canosa por eltrece: “Mauro se aferró a Wanda cuando la conoció. Era un chico joven y Wanda era una mujer con tres hijos. Se portó muy bien con ella porque, obviamente, la apuntaló en un momento muy difícil, donde su primer marido no pagaba la cuota alimentaria”, comenzó diciendo Ana.

“Mauro es un tipo que necesita una brújula, necesita a alguien que lo impulse, alguien que lo lleve. Y si no, está todo el tiempo pensando a lo mejor qué maldad hacerle a Wanda porque lo abandonó. Necesita una compañía, pero no estoy convencida de que La China sea su nueva brújula. A lo mejor me equivoco, así como en su momento nadie apostaba a la relación de Wanda con Mauro, porque Mauro era más joven”, agregó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Y siguió: “Ese lugar no lo puede ocupar La China. Primero que nada, porque Wanda le conoce la esencia a Mauro. Le conoce a la familia, sabe todos los pormenores. ¿Él no quiere estar solo? Yo no lo sé porque obviamente no comparto con él y La China, pero yo no sé qué tan feliz se lo ve a Mauro con La China por más que postee fotos preciosas”.

“Conociéndolo a Mauro, es un hombre que todavía está direccionando las fotos y toda su vida en función de que sea mirada y observada por los medios y, fundamentalmente, por Wanda”, añadió.

Y cerró: “A mí lo que me preocupa no es solamente el bienestar de las nenas, que tienen que estar dentro de un ámbito lindo, sino el futuro de Mauro. No sé si sigue enamorado, ahora está enloquecido, él quiere un triunfo. Ponele que es una obsesión. Nadie puede acompañar a Mauro porque Wanda fue todo. Wanda fue su compañera, fue la madre de sus hijos, fue la mujer que lo puso, de alguna manera, en los medios”, cerró la abogada.

Foto: Instagram (@wanda_nara)

MAURO ICARDI LE DIJO A LA CHINA SUÁREZ QUE ESTÁ ARREPENTIDO DE CASARSE CON WANDA NARA

Si bien ya fueron varias las declaraciones de amor a su pareja, Eugenia “la China” Suárez en las redes, Mauro Icardi redobló la la apuesta y dio que hablar con su contundente posteo, ¿con palito dedicado a su ex, Wanda Nara?

“Ojalá haberte conocido antes para llenar aún más capítulos de mi vida con tu AMOR @sangrejaponesa”, escribió Icardi en su cuenta de Instagram, junto a un emoji de una carita enamorada y un corazoncito rojo, y que acompañó con fotos de la parejita sonriendo para la cámara.

Días atrás, en A la tarde revelaron cuál sería el plan que tiene el futbolista para cuidar su patrimonio y proteger a su actual novia: “Mauro quiere proteger su fortuna y darle una protección económica a la China Suárez. Wanda sigue figurando como mánager y representante de Mauro Icardi en algunos acuerdos comerciales que tiene", explicó Cora Debarbieri en el programa de América.

Foto: Captura de Instagram (@mauroicardi) Por: Fabiana Lopez

“En las últimas horas, Icardi se juntó con la abogada Ángela Burgos para armar una estrategia para que Wanda no se meta en su fortuna”, agregó. Y cerró: “La medida sería desvincularla del tema comercial y, por otro lado, quiere darle un respaldo económico a la China Suárez”.