Este fin de semana Mauro Icardi fue autorizado a iniciar la revinculación con sus hijas, pero el futbolista optó por hacer prevalecer su deseo de juntar a las pequeñas con la China Suárez a pesar de la prohibición de la Justicia y eso desencadenó un pedido muy fuerte de Wanda Nara.

La mediática llegó al país este lunes por la noche y brindó un largo móvil en LAM en el que recordó el concurrido evento que organizó Icardi en su casa de Nordelta en el que “obligaron a las nenas a mentir para esconder a 15 personas” que estaban en el lugar.

Wanda Nara y Mauro Icardi (Fotos: capturas América TV)

“Lo único que digo es que quiero ver las pericias psiquiátricas (de Mauro) porque hay algo que a mí no me cierra y no me parece normal. Ningún padre pondría en riesgo la revinculación futura, con sus hijos a costa de hacer una fiesta con desconocidos que conoces hace dos meses”, exigió Wanda.

Más tarde en el móvil, Wanda reincidió en su pedido de ver las pericias de Icardi, pero sacó a la luz un aspecto desconocido de la situación que vive tras que Marixa Balli le preguntara cuál es la verdadera personalidad del futbolista.

“En diciembre (…) nos pidieron a los dos que hagamos una pericia psiquiátrica. La mía a las cuarenta y ocho horas estaba depositada en el expediente, la de Mauro desapareció. La reclamamos en enero, en febrero, en marzo (…) porque yo quería saber qué tipo de problema tenía porque yo veía situaciones que me llevaron a tomar mi decisión”, señaló Wanda.

En referencia a lo que vio, Wanda señaló que se trataba de “situaciones gravísimas”. “Todo lo que está pasando es una situación que una persona normal en sus cabales normales no la hace ni por su propio enemigo y menos por sus hijos. Entonces yo quiero pensar que él, o está haciendo algo para lastimarme a mí o realmente está mal porque nadie expone a chiquitas a semejante sufrimiento”, cerró la mediática.

