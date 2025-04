Ana Rosenfeld habló en Viviana en Vivo sobre Mauro Icardi y su desobediencia a la Justicia en la revinculación con las hijas que tuvo con Wanda Nara. La abogada trató de tóxico al futbolista luego de su último desplante junto a la China Suárez.

“Yo no creo que en el fondo Mauro no quiera tener un vínculo normal y pacífico con sus hijas, yo creo que con quien no quiere tener un vínculo normal y pacífico es con Wanda”, dijo durísima la abogada.

Ana Rosenfeld habló del Wanda Gate (Foto: captura de eltrece).

Al final, Ana remarcó su postura sobre la guerra de la conductora con el futbolista del Galatasaray: “Entonces, todo este manejo que él está haciendo es para seguir lastimando y hostigando a Wanda”.

ANA ROSENFELD COMPARÓ A L-GANTE CON LA CHINA SUÁREZ

Ana Rosenfeld fue picante al comparar los vínculos de Wanda Nara con L-Gante y el de Mauro Icardi con la China Suárez en lo que respecta a cómo encararon los lazos con los menores.

“Nadie se opuso a que L-Gante formara parte del grupo de Wanda, ni tampoco convivió con él, ni sus hijas. Nunca se le puso un nombre difererente a L-Gante”, dijo la abogada en diálogo con Viviana Canosa.

Fue entonces cuando la letrada lanzó: “Cuando fueron amigos fueron amigos y cuando fue formal lo de ellos se le puso el nombre correcto; en el caso de Eugenia, la situación no es la misma”.

