Benjamín Vicuña le respondió a Intrusos cómo están llevando sus hijos mayores el escándalo de la separación de Pampita y Roberto García Moritán.

“¿Te molesta que todos te vengan a preguntar por el momento que está atravesando tu expareja? ¿Estás incómodo con la prensa?”, le preguntaron y el actor contestó: “Mi posición frente a la prensa y en lo privado es lo mismo”.

“Son situaciones que todos sabemos que son incómodas, dolorosas, eso es lo real, del resto no me puedo hacer cargo ni mucho menos, es su vida privada, es la mamá de mis hijos y no tengo por qué opinar”, remarcó.

“¿Cómo están tus hijos con todo esto?”, repreguntó el movilero y Vicuña aseguró: “Ellos están bien, somos un equipo. Con Caro hablo, por supuesto, es la mamá de mis hijos”.

ROBERTO GARCÍA MORITÁN HIZO UN CONTUNDENTE DESCARGO SOBRE LAS VERSIONES DE INFIDELIDAD A PAMPITA

Roberto García Moritán hizo un contundente y corto descargo en sus redes sociales desmintiendo versiones de infidelidad a Pampita luego de que Paparazzi publicara un audio que el exministro le mandó a otra mujer.

“Hola Andre, buen día, estaba caminando por la Villa de Itatí, no quiero hacer analogías, ni nada, pero tenía ganas de saludarte”, le decía el exministro a la persona en cuestión según el medio.

En el mismo, el exmarido de la modelo expresaba: “Decirte buen día, agradecerte que hayas venido el otro día, me gustó mucho verte. Ahora te voy a mandar unas fotos bien románticas”.

“Espero verte dentro de poco si tenés ganas hacemos algo, esta semana viajo, pero la que viene cuando vos puedas y quieras podríamos salir vos y yo”, cerraba el supuesto audio.

En el la historia que publicó el empresario gastronómico en su cuenta de Instagram remarcó: “Mentira, el audio lo mandé entre los años 2017 y 2018″.

