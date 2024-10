La separación de Pampita y Roberto García Moritán por causas que van desde la infidelidad a una denuncia por corrupción en su gestión como ministro porteño generó opiniones de la farándula y, al igual que Mirtha Legrand, Susana Giménez se pronunció al respecto.

Susana se hizo presente en la gala de Fundaleu, junto a otras celebridades como Mirtha Legrand y la propia Pampita, con quien posó para las fotos de Ciudad; y a la salida del evento fue abordada por los periodistas.

Susana contó que encontró a Mirtha “Divina, muy simpática, como siempre, muy agradable”, y contó que “se divirtieron un rato”, mientras evitaba hablar de la entrevista que le hizo a Wanda Nara sobre Mauro Icardi, e incluso del corte de pelo de Licha Navarro.

QUÉ DIJO SUSANA GIMÉNEZ SOBRE LA SEPARACIÓN DE PAMPITA Y ROBERTO GARCÍA MORITÁN

“¿Cómo viste todo lo que pasó con Pampita, la separación?”, fue la pregunta que captó su atención, aunque la prudencia le aconsejó una retirada inmediata. “No vi nada, no sé nada, no me meto”, dijo, aunque los periodistas volvieron a la carga con la comparación entre Moritán y Huberto Roviralta.

“Bueno, ¿cuánto no yo? ¿Cuánto nos hemos divorciado?”, dijo Susana, tratando de esquivar el tema, pero otro cronista le dijo: “Susana, Mirtha Legrand le recomendó que no regrese con Moritán” y le preguntó su opinión.

“No tiene que volver, por supuesto”, coincidió Susana. “¿O sea que le recomendaría lo mismo?”, insistió la cronista, a lo que la diva de los teléfonos reiteró: “Por supuesto, ya viví eso. No tiene que volver”.

“¿Cómo viste los rumores? Se habla de infidelidad y de corrupción también”, le dijero, y entonces Susana finalmente dio su veredicto: “Corrupción creo que no, no sé, no sé. De infidelidad puede ser, pero corrupción no”, cerró, antes de irse definitivamente del lugar.

