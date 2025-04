En medio de todos los conflictos que giran en su torno, Mauro Icardi estaría preparando un fuerte comunicado para darlo a conocer el público y donde dejaría en claro cómo se siente al estar en el centro de todas las polémicas.

Así lo dio a conocer Pepe Ochoa en Bondi Live, a poco del escándalo que despertó su revinculación con las hijas que tiene con Wanda Nara: “Prontamente, Mauro va a hacer un comunicado, tengo entendido con respecto a este tema. Está bastante enojado con cómo se está utilizando mediáticamente la situación, que no comparte el proceder público de algunos abogados, porque no es el proceder de alguien que tiene la tarea de defender, sino que mezclan todas las cosas privadas y líos entre ellos, tipo Lara Piro, (Nicolás) Payarola (abogado de Wanda)”, comnezó leyendo.

“No comparte los quilombos entre los abogados, porque entorpece el fin y no es su responsabilidad. ‘No fui al colegio porque mis abogadas me lo recomendaron. Si yo aparezco ahí, estoy avalando y contradiciendo. Lo siento y no me gusta hacerlo porque sé que son mis hijas y las amo, pero son las mismas abogadas que me piden esto’”, siguió.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

“‘Si después contradigo órdenes, se me acusa de no respetar el laburo de ellas. Estoy cansado de que se me tilde de irresponsable o de mal padre, cuando lo que hago es tratar de seguir lo que me indican. No autoricé, nadie es mi vocera, ni mis abogadas’”, sumó.

Y cerró: “‘Fui padre de cinco chicos durante muchos años, incluso cuando su madre me los dejaba para verse con sus amantes en Argentina. Yo esto lo voy a decir públicamente pronto‘”.

Mauro Icardi: “Estoy cansado de que se me tilde de irresponsable o de mal padre, cuando lo que hago es tratar de seguir lo que me indican“.

SUMATE AL CANAL DE WHATSAPP DE CIUDAD MAGAZINE Y ENTERATE DE TODO

Para unirte al canal de WhatsApp de Ciudad Magazine, simplemente hacé clic aquí y seguí las instrucciones para activar las notificaciones.

ASEGURAN QUE MAURO ICARDI SIGUE OBSESIONADO CON WANDA NARA

Si bien el amor que existía entre Mauro Icardi y Wanda Nara parece haber quedado en el olvido, Ana Rosenfeld sorprendió al asegurar que el futbolista seguiría teniendo sentimientos muy fuertes hacia su ex y madre de sus dos hijas.

Así lo dio a conocer la propia letrada en una nota que dio a Viviana en vivo, el programa que conduce Viviana Canosa por eltrece: “Mauro se aferró a Wanda cuando la conoció. Era un chico joven y Wanda era una mujer con tres hijos. Se portó muy bien con ella porque, obviamente, la apuntaló en un momento muy difícil, donde su primer marido no pagaba la cuota alimentaria”, comenzó diciendo Ana.

“Mauro es un tipo que necesita una brújula, necesita a alguien que lo impulse, alguien que lo lleve. Y si no, está todo el tiempo pensando a lo mejor qué maldad hacerle a Wanda porque lo abandonó. Necesita una compañía, pero no estoy convencida de que La China sea su nueva brújula. A lo mejor me equivoco, así como en su momento nadie apostaba a la relación de Wanda con Mauro, porque Mauro era más joven”, agregó.

Foto: Instagram (@mauroicardi)

Y siguió: “Ese lugar no lo puede ocupar La China. Primero que nada, porque Wanda le conoce la esencia a Mauro. Le conoce a la familia, sabe todos los pormenores. ¿Él no quiere estar solo? Yo no lo sé porque obviamente no comparto con él y La China, pero yo no sé qué tan feliz se lo ve a Mauro con La China por más que postee fotos preciosas”.

“Conociéndolo a Mauro, es un hombre que todavía está direccionando las fotos y toda su vida en función de que sea mirada y observada por los medios y, fundamentalmente, por Wanda”, añadió.

Y cerró: “A mí lo que me preocupa no es solamente el bienestar de las nenas, que tienen que estar dentro de un ámbito lindo, sino el futuro de Mauro. No sé si sigue enamorado, ahora está enloquecido, él quiere un triunfo. Ponele que es una obsesión. Nadie puede acompañar a Mauro porque Wanda fue todo. Wanda fue su compañera, fue la madre de sus hijos, fue la mujer que lo puso, de alguna manera, en los medios”, cerró la abogada.