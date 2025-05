La China Suárez y Mauro Icardi viajaron a Miami este fin de semana junto a los asistentes personales de la actriz y en Intrusos mostraron imágenes de la pareja haciendo compras en una reconocida tienda europea con sucursales en Estados Unidos.

"Esto fue hoy en Primark, me lo manda una persona del público. Me contaban que compraron muchas cosas de la muñequita esa que le gusta tanto a Wanda también y a las nenitas, de Hello Kitty" , reveló Karina Iavícoli.

La China Suárez y Mauro Icardi en Primark (Foto: captura de América).

Luego, la panelista dio detalles del paso de la actriz y el futbolista por la tienda: “Se sacaron un montón de fotos, súper naturales, haciendo la fila como corresponde, muy enamorados, a los besos. Dos personas más del público. Comprando en una tienda multirubro en Miami”.

POR QUÉ LA CHINA SUÁREZ Y MAURO ICARDI HICIERON ESCALA EN BRASIL PARA LLEGAR A MIAMI

Santiago Sposatto reveló en El Diario de Mariana este viernes por qué la China Suárez y Mauro Icardi hicieron escala en Brasil para luego volar a Miami en este viaje fugaz de la pareja con los asistentes de ella.

“Hicieron escala en Brasil porque, no conseguían en primera clase directo, entonces hicieron escala en Sao Paulo y de ahí fueron a Miami”, dijo el periodista sobre la actriz y el futbolista.

