Agustín Rodríguez, el abogado de la China Suárez, habló con Intrusos sobre la polémica por la revinculación de Mauro Icardi con sus hijas con Wanda Nara. El letrado contó cómo le cayó a la actriz la suspensión por haber estado ella presente.

“Doctor, pasaron muchas cosas el fin de semana en torno a Mauro Icardi y Wanda Nara, wsted es el abogado de la China Suárez, ella también quedó en el medio de todo el escándalo”, le comentó el cronista y él contestó: “Quedó en el medio, yo creo que injustamente, porque ella está conviviendo con Mauro Icardi”.

"Más allá de lo que diga la justicia, no hay ningún impedimento para que ella esté viviendo en ese lugar y yo entiendo que legalmente no tiene por qué irse. Hablo por Eugenia Suárez y desde el punto de vista de los derechos que ella tiene", explicó el profesional.

Agustín Rodríguez, abogado de la China Suárez (Foto: captura de América).

Entonces, el representante legal de la actriz remarcó: “Ella no se puede ir del lugar donde vive porque Wanda Nara no la quiera. Y si la justicia considera que ella no tiene que estar, bueno, me parece que es una cuestión de familia en la que ella no se puede meter”.

“¿No fueron notificados por la justicia de este pedido?”, repreguntó Alejandro Guatti para el programa de América y Rodríguez contestó: “No Eugenia Suárez”.

LA CHINA SUÁREZ, AFECTADA POR LA SUSPENSIÓN DE LA REVINCULACIÓN DE MAURO ICARDI CON SUS HIJAS

El abogado de la China Suárez contó cómo la afectó la suspensión de la revinculación de Mauro Icardi con sus nenas: “Ella está mal porque desde el punto de vista de lo que se considera la reciprocidad, no hay reciprocidad. Es una persona que no ha tenido ningún conflicto con las hijas de él”.

“Nadie puede decir que haya tenido algún acto violento ni contrario a la moral. Y sin embargo, es a ella a quien la quieren excluir de toda esta situación. Sin embargo, para la otra parte no fue medido con la misma vara. Así como en su momento el señor L-Gante veía a las hijas de Wanda Nara, ¿por qué no lo puede hacer ella? ¿Cuál es el delito que ha cometido Eugenia Suárez? Ninguno”, añadió.

Foto: Captura (eltrece)

“Wanda dice que sí, romper la familia”, retrucó el cronista y el letrado respondió: “Lo que diga la señora Wanda Nara es totalmente ajeno a Eugenia Suárez”.

“Y respecto a la suspensión de la revinculación, ¿cómo lo tomó?" , insistió al final y Agustín Rodríguez cerró: “Lógicamente mal porque es una revinculación que supuestamente se suspende por culpa de ella haber estado en su actual domicilio. Lo cual es una barbaridad”.

